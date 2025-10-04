La Métropole de Lyon soutient 29 entreprises et associations dans leur transition écologique

A l'occasion du conseil métropolitain cette semaine, elle a voté l’attribution de 646 783 euros de subventions à destination de 29 entreprises et associations, dans le cadre de son appel à projets "Transition écologique des entreprises" et du dispositif Lyon Éco Énergie (LEE).

Parmi ces aides, 600 000 euros financeront les projets de 20 entreprises engagées dans la réduction de leur impact environnemental. Ces subventions, couvrant jusqu’à 50% du coût des investissements (de 2000 à 40 000 euros), concernent des initiatives variées : réduction de la consommation d’eau et d’énergie, achats de machines favorisant la relocalisation industrielle ou encore développement de filières circulaires limitant les déchets.

Le dispositif Lyon Éco Énergie permet quant à lui d’accompagner les TPE et PME souhaitant améliorer leurs performances énergétiques. À ce titre, neuf structures locales bénéficieront de 46 783 euros pour des travaux d’isolation, de remplacement d’éclairages ou d’installation de pompes à chaleur.

Enfin, une aide de fonctionnement de 97 328 euros sera allouée à 26 entreprises du territoire pour la réalisation de bilans carbone collectifs, l’analyse du cycle de vie de leurs produits ou la transformation en sociétés à mission.

Ces dispositifs illustrent la volonté de la Métropole de Lyon d’encourager une économie plus sobre et responsable, en accompagnant les petites et moyennes structures dans leur transition écologique et énergétique.