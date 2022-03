L’Université Jean Moulin Lyon 3 vote un plan d’aide d’urgence pour ses étudiants touchés par la guerre en Ukraine

Dans un communiqué, l’Université Jean Moulin Lyon 3 dit "s’engager à accompagner directement ses étudiants, notamment les ukrainiens, russes ou biélorusses présents à Lyon, dont la vie quotidienne, notamment sur un plan matériel et financier, est rendue particulièrement difficile par les circonstances".

Un fonds d’aide d’urgence permettra ainsi de verser une allocation renouvelable pouvant aller jusqu’à 500 euros par mois aux étudiants concernés.



Ce dispositif est aussi ouvert aux réfugiés du conflit susceptibles d’être accueillis à l’université, "dès lors qu’ils bénéficieront d’une autorisation d’admission dans une formation et qu’ils auront engagé des démarches d’inscription à l’université Jean Moulin Lyon 3", est-il précisé.



L’Université Jean Moulin a également veillé à sécuriser la situation des étudiants de l’université séjournant dans les territoires impactés par le conflit en prenant en charge les frais liés à leur rapatriement. Une cellule de crise a été mise en place et prendra contact avec les étudiants concernés pour leur proposer, en plus de l’aide matérielle, un accompagnement psychologique et un suivi de leur situation.



"Au-delà de la solidarité avec le peuple ukrainien, ce contexte particulièrement difficile nous oblige et nous mobilise. Nous avons à l’égard des membres de notre communauté frappés par l’épreuve de la guerre – et indépendamment de leur nationalité - un devoir de solidarité et de fraternité", a réagi Eric Carpano, le Président de l’Université Jean Moulin Lyon 3.