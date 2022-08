C’est donc avec surprise qu’on apprend que ce vendredi, le maire écologiste de Lyon s’est rendu en Ukraine accompagné d’autres édiles et élus de grandes villes européennes du réseau Eurocities (Florence, Athènes, Helsinki, Marseille, Oslo, Riga et Tirana).

Grégory Doucet a ainsi pu "constater les ravages de l’agression militaire subie par le peuple ukrainien" en visitant la capitale Kiev, mais aussi les villes d’Irpin, Bucha et Borodyanka.

Outre cette tournée, le premier magistrat de Lyon a enfin rencontré Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, ainsi que son homologue de Kiev Vitali Klitschko.

"Nous avons été à leurs côtés et allons poursuivre en ce sens notamment au travers des accords de coopération et du réseau européen Eurocities, pour contribuer et soutenir la reconstruction rapide et durable des villes ukrainiennes", a promis Grégory Doucet.

Pour Vitali Klitschko, le maire de Kiev, cette visite est "un signe du soutien au peuple ukrainien et des habitants de Kiev, mais aussi une preuve de notre union. L’union des Ukrainiens et des Européens. L’union dans la lutte pour la liberté et les valeurs démocratiques".

Quelles suites seront données à cette visite ? Un groupe de travail conjoint composé de représentants politiques d'Eurocities et du Congrès ukrainien des collectivités locales se réunira régulièrement pour superviser le développement et la mise en œuvre de cette initiative de collaboration. Le Congrès devra ensuite partager aux villes membres d’Eurocities les détails des projets de reconstruction dans les villes ukrainiennes qui ont été détruites pendant la guerre de Russie.