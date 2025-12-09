La mairie de Lyon renforce ses liens avec Lviv lors de la visite officielle du maire Andriy Sadovyi

Une visite organisée du 7 au 9 décembre, marquant une nouvelle étape dans le rapprochement engagé entre les deux collectivités ces derniers mois.

La délégation ukrainienne comprenait notamment Serhiy Kiral, adjoint à la coopération internationale, Oleksandr Filts, recteur de l’Université Unbroken, Olha Mul, responsable par intérim du Bureau des relations extérieures, ainsi qu’Edward Mayor, président de l’ONG Stand With Ukraine. Leur déplacement avait pour objectif principal d’aborder les besoins en matière de rééducation, de santé mentale et d’accompagnement des blessés de guerre.

Plusieurs échanges ont été organisés avec des structures phare de l’écosystème lyonnais. Handicap International – Humanity & Inclusion a présenté ses expertises en rééducation, appareillage et chirurgie reconstructrice, ainsi que les possibilités de formation de personnels ukrainiens. L’hôpital du Vinatier, déjà engagé dans un partenariat avec la clinique ukrainienne Kulparkiv, a, de son côté, travaillé avec la délégation sur les questions de santé mentale et de prise en charge des traumatismes psychiques.

La délégation a également rencontré plusieurs associations locales mobilisées depuis le début de la guerre : Lyon-Ukraine et son lieu-ressource Domivka, Lyon-Lviv, ADN Ukraine, l’Association pour la Liberté d’Ukraine, la paroisse Saint-Athanase et le Comité Ukraine 33. Ces échanges ont permis d’identifier de nouvelles pistes concrètes de collaboration selon la municipalité écologiste.

Un engagement politique réaffirmé par la Ville de Lyon

Dans la continuité des aides d’urgence déployées depuis 2022, la Ville de Lyon prévoit de soumettre au vote, lors du conseil municipal du 18 décembre, une subvention de 15 000 euros destinée à Électriciens sans frontières. Cette contribution vise l’achat et l’envoi à Lviv d’un groupe électrogène pour garantir la continuité de services essentiels en contexte de coupures électriques répétées.

Lyon accueillera également le 12 décembre une délégation ukrainienne en voyage d’études, dans le cadre d’un programme piloté par Expertise France sur les compétences des collectivités territoriales et le développement de l’intercommunalité.