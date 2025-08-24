Et aussi à Lyon

Lyon : un rassemblement de "soutien à la résistance ukrainienne"

Lyon : un rassemblement de "soutien à la résistance ukrainienne"
Lyon : un rassemblement de "soutien à la résistance ukrainienne" - LyonMag

Après la manifestation samedi pour Gaza, c'est au tour du conflit ukrainien de mobiliser des Lyonnais ce dimanche.

Le collectif 69 de soutien au peuple ukrainien organise un rassemblement à 18h sur la place des Terreaux dans le 1er arrondissement de Lyon.

Alors que Donald Trump a reçu Vladimir Poutine en Alaska, les manifestants estiment qu'une "paix juste et durable doit prendre en compte ces exigences du peuple ukrainien et c'est à l'Ukraine avec l'appui de ses alliés de la négocier".

"Toute prise de position qui irait dans le sens de Poutine, comme l'appui à l'exigence russe d'un changement de pouvoir et de régime en Ukraine en pleine guerre et loi martiale, ou la suppression des sanctions (dont les premiers effets se font sentir en Russie) serait un coup de poignard dans le dos des Ukrainiens, mais aussi des luttes d'émancipation de tous les peuples", poursuivent les organisateurs.

Lors de la manifestation à Lyon, ils réclameront le renforcement du soutien à la "résistance ukrainienne" et le maintien des sanctions contre la Russie.

Des avancées mais un statu quo

Lors du sommet d’été en Alaska, le président américain Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine n’ont pas conclu d’accord de paix, mais ont entamé un dialogue, qualifié de "très productif" par Trump, sans toutefois aboutir à un cessez‑le‑feu officiel. Poutine a exposé ses exigences : retrait ukrainien du Donbas, abandon des ambitions d’adhésion à l’OTAN, neutralité, et absence de troupes occidentales en Ukraine. En contrepartie, il se dit prêt à figer la ligne de front, voire à restituer certains territoires dans les régions de Kharkiv, Sumy ou Dnipropetrovsk.

Emmanuel Macron a ensuite proposé que des discussions de paix entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky se tiennent à Genève, soulignant la préférence pour un cadre européen. Très attendue, une rencontre directe entre les deux chefs d'État n’est toutefois pas programmée, la Russie exigeant la définition préalable d’un ordre du jour avant toute rencontre.

Tags :

ukraine

guerre en Ukraine

25 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
j'apprends bien le 24/08/2025 à 11:33
non mais franchement a écrit le 24/08/2025 à 10h11

Vous n'avez pas compris que Poutine ne veut absolument pas arrèter ; son but principal étant au départ d'annexer l'Ukraine mais il est tombé sur un os !
et les gesticulations de Macron n'ont aucunes influences !

Tu as bien appris ta leçon! Macroniste?

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 24/08/2025 à 11:00
ZIPPO74 a écrit le 24/08/2025 à 08h29

C'est en Ukraine qu'il faut aller faire la résistance "et surtout nous foutre la paix."

C'est un jour de commémoration en Ukraine, le "Jour de l'Indépendance", indépendance que le dictateur russe veut supprimer et faire revenir ce pays au temps de l'URSS...

Signaler Répondre
avatar
Bonne idée le 24/08/2025 à 10:49
Phil y Bert a écrit le 24/08/2025 à 09h49

Je propose une tenue de combat et des armes pour chaque manifestant afin qu'il (ou elle) puisse joindre le geste à la parole.

Sinon un petit tête à tête Macron vs Poutine ça aurait de la gueule, perso je mets un billet sur Poutine (Sambo)

Signaler Répondre
avatar
kool le 24/08/2025 à 10:13

Manifestions à gogo,qui ne servent strictement à rien à part ceux qui y participent pour se faire voir !

Signaler Répondre
avatar
non mais franchement le 24/08/2025 à 10:11
Priscilla a écrit le 24/08/2025 à 09h51

Si Macron ne mettait pas de l'huile sur le feu par ses prises de positions déplacées la guerre serait terminée depuis longtemps. On ne joue pas comme ça avec la vie des gens.

Vous n'avez pas compris que Poutine ne veut absolument pas arrèter ; son but principal étant au départ d'annexer l'Ukraine mais il est tombé sur un os !
et les gesticulations de Macron n'ont aucunes influences !

Signaler Répondre
avatar
Cyrano le 24/08/2025 à 10:11

Avec un peu de chances, ils seront assez nombreux pour faire un tarot.

Signaler Répondre
avatar
Glok le 24/08/2025 à 10:07

Un papier pour ça ????
Pas d'intérêt, il y bien assez la guerre intérieur en france !

Signaler Répondre
avatar
ben oui le 24/08/2025 à 10:05
ZIPPO74 a écrit le 24/08/2025 à 08h29

C'est en Ukraine qu'il faut aller faire la résistance "et surtout nous foutre la paix."

Mon pauvre vieux !

Signaler Répondre
avatar
HardRockeuse le 24/08/2025 à 09:57

Toutes ces manifestations, tous ces rassemblements ne servent strictement à rien.
La Russie se moque éperdument du monde de ce qui se passe ailleurs que chez eux.

Signaler Répondre
avatar
Mme Durand le 24/08/2025 à 09:52

Pas une pancarte écrite en français, curieux, non ?

Signaler Répondre
avatar
Priscilla le 24/08/2025 à 09:51

Si Macron ne mettait pas de l'huile sur le feu par ses prises de positions déplacées la guerre serait terminée depuis longtemps. On ne joue pas comme ça avec la vie des gens.

Signaler Répondre
avatar
Phil y Bert le 24/08/2025 à 09:49

Je propose une tenue de combat et des armes pour chaque manifestant afin qu'il (ou elle) puisse joindre le geste à la parole.

Signaler Répondre
avatar
Dumb Ass le 24/08/2025 à 09:45

Il faut envoyer d'urgence en Ukraine le Don Quichotte de l'Elysée
Poutine en tremble d'avance 😂😂

Signaler Répondre
avatar
C'est exactement celà le 24/08/2025 à 09:35
Ex Précisions a écrit le 24/08/2025 à 08h49

Ce conflit a déjà fait tout confondu 1.5 millions de morts, et sur un pays à 1000 kms de chez nous soit la distance du nord au sud de la France, à côté donc.
A cause d'un dictateur qui a fait comprendre à maintes reprises qu'il ne voulait pas s'arrêter à l'Ukraine. Et lui c'est soit il gagne soit tout le monde perd, ce qui est énormément plus dangereux que la guerre israélo-palestinienne.
Dans ce rassemblement on ne verra aucun lfiste ils sont pro-poutine en plus d'être pro-islamistes...

l'Ukraine est comme un bouclier, un dôme de fer qui protège l'Europe..
Courage à cette population qui se sacrifie.
Force à son président qui n'a jamais déserté et lâché son peuple..
Un exemple de ce qu'est un Bonhomme... Et ce n'est pas un film ou une fiction...

Signaler Répondre
avatar
Jolie Môme le 24/08/2025 à 09:21

Je suis contente de voir des gens se rassembler pour soutenir l'Ukraine !
J'essaie d'imaginer dans mon petit confort de Française toute la souffrance et la douleur de ce peuple ukrainien.
Certains commentaires me désole, même pas un peu de soutiens pour ces familles si semblable aux nôtres .
La situation n'est pas facile pour l'Europe .
Donald et ces neveux . Riri ( Rubio ) , Fifi , loulou
préfère faire de business entre prédateurs .
Daisy a bien envoyée une lettre a Poutine mais celui-ci est plus interressé par le catalogue des enfants ukrainien .
J'espère qu'il y aura beaucoup de monde dans notre pays qui est libre ! en soutien a l'Ukraine .
Et tanpis pour tous les commentaires des grincheux desfois qu'ont leurs demandes quelques choses que cela leurs coût quelque chose , ils baissent vite la tête ...et disent...non non pas moi . J.M

Signaler Répondre
avatar
Socrate69 le 24/08/2025 à 09:01
Venividivinci a écrit le 24/08/2025 à 08h28

C est mieux que bloquer la France le 10 septembre et faire croire que tout est possible

Le mouvement du 10 septembre .... c'est un peu foutu. Encore lors des "Gilets jaunes" il avait fallu attendre la fin pour avoir une prise en main par les partis de gauche (et extrême comme LFI) . Mais là au vue de la multiplicité des déclarations de ses dernières semaines ce mouvement du 10 est déjà très bien ceinturé pour l'ensemble de la gauche en tête LFI et aussi la CGT.
Malheureusement les gens qui voulaient participer sans "étiquette politique" seront intégrés dans les rangs des ultra-gauches et il faut imaginer l'ensemble des débordements du faits des "sauvages d'extrême gauches".

Perso je préfère le mouvement des "Gueux" qui est plus sérieux et prend problème après problème. Son explication sur les rouages "obscurs" de la politique énergétique est assez convainquant car en effet on sait depuis longtemps qu'il y a certains "intérêts" non déclarés dans les orientations politiques via du lobbying, des affairistes etc etc. Une multitude d'acteurs qui se font de réelles fortunes sur le dos du contribuables.

Forcément sur cette politique énergétique on a vu le positionnement des gens de gauche et des centristes ... mais il a été très intéressant de voir le position de certains LR (les sénateurs par exemple)... ce qui me fait dire que le parti LR est relativement "flou' et comme disait martine quand c'est flou c'est qu'il y a un loup.

Signaler Répondre
avatar
bibiloulou le 24/08/2025 à 08:52

c'est le gouvernement qui a mis cela en place mdr 😂

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 24/08/2025 à 08:49

Ce conflit a déjà fait tout confondu 1.5 millions de morts, et sur un pays à 1000 kms de chez nous soit la distance du nord au sud de la France, à côté donc.
A cause d'un dictateur qui a fait comprendre à maintes reprises qu'il ne voulait pas s'arrêter à l'Ukraine. Et lui c'est soit il gagne soit tout le monde perd, ce qui est énormément plus dangereux que la guerre israélo-palestinienne.
Dans ce rassemblement on ne verra aucun lfiste ils sont pro-poutine en plus d'être pro-islamistes...

Signaler Répondre
avatar
Grandin le 24/08/2025 à 08:35

Le LFI est ou ?

Signaler Répondre
avatar
ZIPPO74 le 24/08/2025 à 08:29

C'est en Ukraine qu'il faut aller faire la résistance "et surtout nous foutre la paix."

Signaler Répondre
avatar
Venividivinci le 24/08/2025 à 08:28

C est mieux que bloquer la France le 10 septembre et faire croire que tout est possible

Signaler Répondre
avatar
pasquoil le 24/08/2025 à 08:09

gardé un peu de force bientôt vous allez manifester pour la France 🇫🇷 grâce à votre président Macron !🤣🤣🤣

Signaler Répondre
avatar
antoine69 le 24/08/2025 à 08:05

question de curieux : va-t-on y voir les gens de gauche ( et extrêmes) ?

Signaler Répondre
avatar
bolkian le 24/08/2025 à 07:50

Il est temps d'aboutir à un compromis. Cette guerre n'a que trop duré.

Signaler Répondre
avatar
Socrate69 le 24/08/2025 à 07:50

Le cirque qu'on entend à la télé sur le sujet.

Europe ? c'est une naine diplomatique, des faibles Macron en tête (régler le conflit Russo-Ukrainien alors qu'il n'arrive pas à régler les problèmes de sécurité interne?).
Puis l'Allemagne joue son propre jeu et se positionne déjà sur des marchés de reconstruction (idem pour le Royaume Uni).

La Russie? elle ne s'arrêtera pas

Trump? versatile profondément "marchand" ce qui l'intéresse c'est ses propres intérêts et donc l'argent à se faire.

L'avenir de l'Ukraine? pas bon.

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.