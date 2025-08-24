Lyon : un rassemblement de "soutien à la résistance ukrainienne"

Le collectif 69 de soutien au peuple ukrainien organise un rassemblement à 18h sur la place des Terreaux dans le 1er arrondissement de Lyon.
Alors que Donald Trump a reçu Vladimir Poutine en Alaska, les manifestants estiment qu'une "paix juste et durable doit prendre en compte ces exigences du peuple ukrainien et c'est à l'Ukraine avec l'appui de ses alliés de la négocier".
"Toute prise de position qui irait dans le sens de Poutine, comme l'appui à l'exigence russe d'un changement de pouvoir et de régime en Ukraine en pleine guerre et loi martiale, ou la suppression des sanctions (dont les premiers effets se font sentir en Russie) serait un coup de poignard dans le dos des Ukrainiens, mais aussi des luttes d'émancipation de tous les peuples", poursuivent les organisateurs.
Lors de la manifestation à Lyon, ils réclameront le renforcement du soutien à la "résistance ukrainienne" et le maintien des sanctions contre la Russie.
Des avancées mais un statu quo
Lors du sommet d’été en Alaska, le président américain Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine n’ont pas conclu d’accord de paix, mais ont entamé un dialogue, qualifié de "très productif" par Trump, sans toutefois aboutir à un cessez‑le‑feu officiel. Poutine a exposé ses exigences : retrait ukrainien du Donbas, abandon des ambitions d’adhésion à l’OTAN, neutralité, et absence de troupes occidentales en Ukraine. En contrepartie, il se dit prêt à figer la ligne de front, voire à restituer certains territoires dans les régions de Kharkiv, Sumy ou Dnipropetrovsk.
Emmanuel Macron a ensuite proposé que des discussions de paix entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky se tiennent à Genève, soulignant la préférence pour un cadre européen. Très attendue, une rencontre directe entre les deux chefs d'État n’est toutefois pas programmée, la Russie exigeant la définition préalable d’un ordre du jour avant toute rencontre.
Tu as bien appris ta leçon! Macroniste?Signaler Répondre
C'est un jour de commémoration en Ukraine, le "Jour de l'Indépendance", indépendance que le dictateur russe veut supprimer et faire revenir ce pays au temps de l'URSS...Signaler Répondre
Sinon un petit tête à tête Macron vs Poutine ça aurait de la gueule, perso je mets un billet sur Poutine (Sambo)Signaler Répondre
Manifestions à gogo,qui ne servent strictement à rien à part ceux qui y participent pour se faire voir !Signaler Répondre
Vous n'avez pas compris que Poutine ne veut absolument pas arrèter ; son but principal étant au départ d'annexer l'Ukraine mais il est tombé sur un os !Signaler Répondre
et les gesticulations de Macron n'ont aucunes influences !
Avec un peu de chances, ils seront assez nombreux pour faire un tarot.Signaler Répondre
Un papier pour ça ????Signaler Répondre
Pas d'intérêt, il y bien assez la guerre intérieur en france !
Mon pauvre vieux !Signaler Répondre
Toutes ces manifestations, tous ces rassemblements ne servent strictement à rien.Signaler Répondre
La Russie se moque éperdument du monde de ce qui se passe ailleurs que chez eux.
Pas une pancarte écrite en français, curieux, non ?Signaler Répondre
Si Macron ne mettait pas de l'huile sur le feu par ses prises de positions déplacées la guerre serait terminée depuis longtemps. On ne joue pas comme ça avec la vie des gens.Signaler Répondre
Je propose une tenue de combat et des armes pour chaque manifestant afin qu'il (ou elle) puisse joindre le geste à la parole.Signaler Répondre
Il faut envoyer d'urgence en Ukraine le Don Quichotte de l'ElyséeSignaler Répondre
Poutine en tremble d'avance 😂😂
l'Ukraine est comme un bouclier, un dôme de fer qui protège l'Europe..Signaler Répondre
Courage à cette population qui se sacrifie.
Force à son président qui n'a jamais déserté et lâché son peuple..
Un exemple de ce qu'est un Bonhomme... Et ce n'est pas un film ou une fiction...
Je suis contente de voir des gens se rassembler pour soutenir l'Ukraine !Signaler Répondre
J'essaie d'imaginer dans mon petit confort de Française toute la souffrance et la douleur de ce peuple ukrainien.
Certains commentaires me désole, même pas un peu de soutiens pour ces familles si semblable aux nôtres .
La situation n'est pas facile pour l'Europe .
Donald et ces neveux . Riri ( Rubio ) , Fifi , loulou
préfère faire de business entre prédateurs .
Daisy a bien envoyée une lettre a Poutine mais celui-ci est plus interressé par le catalogue des enfants ukrainien .
J'espère qu'il y aura beaucoup de monde dans notre pays qui est libre ! en soutien a l'Ukraine .
Et tanpis pour tous les commentaires des grincheux desfois qu'ont leurs demandes quelques choses que cela leurs coût quelque chose , ils baissent vite la tête ...et disent...non non pas moi . J.M
Le mouvement du 10 septembre .... c'est un peu foutu. Encore lors des "Gilets jaunes" il avait fallu attendre la fin pour avoir une prise en main par les partis de gauche (et extrême comme LFI) . Mais là au vue de la multiplicité des déclarations de ses dernières semaines ce mouvement du 10 est déjà très bien ceinturé pour l'ensemble de la gauche en tête LFI et aussi la CGT.Signaler Répondre
Malheureusement les gens qui voulaient participer sans "étiquette politique" seront intégrés dans les rangs des ultra-gauches et il faut imaginer l'ensemble des débordements du faits des "sauvages d'extrême gauches".
Perso je préfère le mouvement des "Gueux" qui est plus sérieux et prend problème après problème. Son explication sur les rouages "obscurs" de la politique énergétique est assez convainquant car en effet on sait depuis longtemps qu'il y a certains "intérêts" non déclarés dans les orientations politiques via du lobbying, des affairistes etc etc. Une multitude d'acteurs qui se font de réelles fortunes sur le dos du contribuables.
Forcément sur cette politique énergétique on a vu le positionnement des gens de gauche et des centristes ... mais il a été très intéressant de voir le position de certains LR (les sénateurs par exemple)... ce qui me fait dire que le parti LR est relativement "flou' et comme disait martine quand c'est flou c'est qu'il y a un loup.
c'est le gouvernement qui a mis cela en place mdr 😂Signaler Répondre
Ce conflit a déjà fait tout confondu 1.5 millions de morts, et sur un pays à 1000 kms de chez nous soit la distance du nord au sud de la France, à côté donc.Signaler Répondre
A cause d'un dictateur qui a fait comprendre à maintes reprises qu'il ne voulait pas s'arrêter à l'Ukraine. Et lui c'est soit il gagne soit tout le monde perd, ce qui est énormément plus dangereux que la guerre israélo-palestinienne.
Dans ce rassemblement on ne verra aucun lfiste ils sont pro-poutine en plus d'être pro-islamistes...
Le LFI est ou ?Signaler Répondre
C'est en Ukraine qu'il faut aller faire la résistance "et surtout nous foutre la paix."Signaler Répondre
C est mieux que bloquer la France le 10 septembre et faire croire que tout est possibleSignaler Répondre
gardé un peu de force bientôt vous allez manifester pour la France 🇫🇷 grâce à votre président Macron !🤣🤣🤣Signaler Répondre
question de curieux : va-t-on y voir les gens de gauche ( et extrêmes) ?Signaler Répondre
Il est temps d'aboutir à un compromis. Cette guerre n'a que trop duré.Signaler Répondre
Le cirque qu'on entend à la télé sur le sujet.Signaler Répondre
Europe ? c'est une naine diplomatique, des faibles Macron en tête (régler le conflit Russo-Ukrainien alors qu'il n'arrive pas à régler les problèmes de sécurité interne?).
Puis l'Allemagne joue son propre jeu et se positionne déjà sur des marchés de reconstruction (idem pour le Royaume Uni).
La Russie? elle ne s'arrêtera pas
Trump? versatile profondément "marchand" ce qui l'intéresse c'est ses propres intérêts et donc l'argent à se faire.
L'avenir de l'Ukraine? pas bon.