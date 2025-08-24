Lyon : un rassemblement de "soutien à la résistance ukrainienne"

Le collectif 69 de soutien au peuple ukrainien organise un rassemblement à 18h sur la place des Terreaux dans le 1er arrondissement de Lyon.

Alors que Donald Trump a reçu Vladimir Poutine en Alaska, les manifestants estiment qu'une "paix juste et durable doit prendre en compte ces exigences du peuple ukrainien et c'est à l'Ukraine avec l'appui de ses alliés de la négocier".

"Toute prise de position qui irait dans le sens de Poutine, comme l'appui à l'exigence russe d'un changement de pouvoir et de régime en Ukraine en pleine guerre et loi martiale, ou la suppression des sanctions (dont les premiers effets se font sentir en Russie) serait un coup de poignard dans le dos des Ukrainiens, mais aussi des luttes d'émancipation de tous les peuples", poursuivent les organisateurs.

Lors de la manifestation à Lyon, ils réclameront le renforcement du soutien à la "résistance ukrainienne" et le maintien des sanctions contre la Russie.

Des avancées mais un statu quo

Lors du sommet d’été en Alaska, le président américain Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine n’ont pas conclu d’accord de paix, mais ont entamé un dialogue, qualifié de "très productif" par Trump, sans toutefois aboutir à un cessez‑le‑feu officiel. Poutine a exposé ses exigences : retrait ukrainien du Donbas, abandon des ambitions d’adhésion à l’OTAN, neutralité, et absence de troupes occidentales en Ukraine. En contrepartie, il se dit prêt à figer la ligne de front, voire à restituer certains territoires dans les régions de Kharkiv, Sumy ou Dnipropetrovsk.

Emmanuel Macron a ensuite proposé que des discussions de paix entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky se tiennent à Genève, soulignant la préférence pour un cadre européen. Très attendue, une rencontre directe entre les deux chefs d'État n’est toutefois pas programmée, la Russie exigeant la définition préalable d’un ordre du jour avant toute rencontre.