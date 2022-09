Lyon : un flashmob en soutien aux Ukrainiens ce dimanche 

A partir de 15h, un flashmob est organisé au 26 rue de la République dans le 2e arrondissement de Lyon. Une action organisée par les « Associations Ukrainiennes de Lyon ».

Les collectifs avaient rappelé dans la semaine, à l’occasion de la journée internationale de la paix le 21 septembre, "qu’il ne saurait y avoir de paix sans droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, que la résistance des peuples contre les oppressions et agressions est légitime dans les formes et avec les moyens qu’ils décident eux-mêmes" et enfin "qu’il ne saurait y avoir de paix sans retrait des troupes russes de l’intégralité du territoire ukrainien".

Pour rappel, le président russe Vladimir Poutine avait appelé à une mobilisation partielle des hommes de son pays dans le conflit. Entre 300 000 et un million de soldats pourraient donc venir grossir les rangs des forces de Kiev ses prochains jours ou semaines.