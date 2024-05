Lyon : une manifestation prévue ce samedi en soutien à l’Ukraine

“N’oublions pas l’Ukraine“, voici ce que le collectif 69 de soutien au peuple ukrainien déclare dans un communiqué. En effet, Lyon Ukraine et les Associations Ukrainiennes de Lyon, ont décidé d’organiser un rassemblement ce samedi.

Cette mobilisation est le moyen pour eux de réclamer “la fin des bombardements et de tous les crimes perpétrés sur le territoire ukrainien“ et “le retrait de l’armée russe hors du territoire“. Aussi ils désirent le retour chez eux des “déportés, enfants et prisonniers de guerre“, ainsi que le jugement des “criminels de guerre“.

C’est dans le cadre d’une mobilisation nationale, que les associations lyonnaises souhaitent soutenir cette cause.

Pour l’heure, le lieu du rassemblement à Lyon n’a pas encore été communiqué.