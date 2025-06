Il combattait aux côtés des Ukrainiens : un habitant de Bron tué sur la ligne de front ?

Eirik, jeune homme de 21 ans originaire de Bron, était l'un d'entre eux. Et il aurait été tué sur la ligne de front par un drone il y a quelques jours à en croire les nombreux hommages rendus sur les réseaux sociaux par certains de ses proches.

"Je n’écrivais plus ici. Mais aujourd’hui, je ne peux pas me taire. Mon pote, Eirik. Français, mais l’Ukraine était ton pays de cœur. Tu te battais pour sa liberté. Les russes t’ont tué cette semaine. Mais ils n’effaceront ni nos souvenirs à Kharkiv, ni ton combat", écrit ainsi le journaliste Andreï Valentin Vaitovich.

Un autre reporter de guerre, Cyrille Amoursky, rend également hommage au Brondillant : "Eirik, mon ami, ancien policier, patriote français et héros de l’Ukraine, est tombé au combat. Un jeune homme courageux, humain, gentil et déterminé. Dès tes 18 ans, au lycée, tu ne pouvais pas rester à l’écart de ce qui se passait en Ukraine. À 21 ans, tu as donné ta vie pour protéger les Ukrainiens dans une guerre qui est la NÔTRE. Nous ne t’oublierons jamais. Merci pour tout ce que tu as fait. Je n’oublierai jamais les moments passés ensemble à Kharkiv, cette région que tu aimais tant et que tu es venue visiter dès la fin de ton bac".

Mon ami Eirik, tombé pour la liberté en Ukraine. Pour notre liberté à tous.



Son frère d’arme français, Hannibal, lui a rendu hommage sur la place Maïdan à Kyiv.



Герої не вмирають.



🇺🇦 pic.twitter.com/A7abLs5VaR — Andreï Valentin VAITOVICH (@andreivaitovich) June 4, 2025 Son corps n'a pas pu être récupéré par les membres de son unité.

Le quai d'Orsay n'a pas été en mesure de confirmer le décès d'Eirik. "Je n'ai pas d'informations me permettant de confirmer son décès ou non. Nous avons pris connaissance de ces articles et notre poste diplomatique à Kiev est parti aux nouvelles", a seulement pu déclarer le ministre Jean-Noël Barrot, au micro de RTL.