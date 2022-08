Voyage de Grégory Doucet à Kiev : de l’avion mais aussi du train, et tout aux frais de l’Ukraine

Avec le réseau Eurocities, le maire de Lyon s’était rendu avec d’autres édiles de grandes villes européennes à Kiev pour rencontrer notamment le président Volodymyr Zelensky.

Puisque le déplacement n’avait pas été annoncé en amont, aucun détail n’avait été communiqué par la Ville de Lyon.

L’adjointe aux Relations Internationales, Sonia Zdorovtzoff, très impliquée depuis le début de la guerre avec la Russie puisque sa famille est originaire d'Odessa, a tenu à apporter des précisions face aux critiques que recevait Grégory Doucet sur Twitter.

L’écologiste a répondu sur le moyen de transport utilisé par le maire lyonnais pour se rendre en Ukraine. Et sans surprise, Grégory Doucet a été obligé de prendre l’avion. Ce qui a du lui rappeler sa vie d’avant chez Handicap International. Il s’est posé à Cracovie en Pologne avant de terminer son voyage en train de nuit jusqu’à Kiev.

Sonia Zdorovtzoff révèle également que pour l’avion, le train, l’hôtel et les repas, "tout a été pris en charge par la présidence ukrainienne". Comme quoi, on peut être un pays en guerre, avec les dépenses que cela implique, mais inviter une dizaine d'élus européens tous frais payés.

Sur place, Grégory Doucet avait annoncé à Volodymyr Zelensky et au maire de Kiev Vitali Klitschko "vouloir contribuer et soutenir la reconstruction rapide et durable des villes ukrainiennes".