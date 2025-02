Lyon : un rassemblement ce dimanche en soutien à l’Ukraine

À cette occasion, ce dimanche 23 février, un rassemblement est organisé pour soutenir le pays de cette agression pilotée par Vladimir Poutine.

Le 24 février 2025, cela fera trois ans que la Russie a commencé d’attaquer l’Ukraine. À l’approche de ce troisième "anniversaire", le Collectif 69 de soutien au peuple ukrainien organise plusieurs événements du 20 au 28 février.

Ce dimanche 23 février, le collectif organise un rassemblement sur la place des Terreaux à 17h30. Le regroupement a pour but de rappeler qu’il ne peut y avoir de paix juste et durable, sans la victoire de l’Ukraine et le retrait des troupes russes sur le territoire ukrainien.

Donald Trump a récemment suscité l’indignation en qualifiant le président ukrainien Volodymyr Zelensky de “dictateur” et en rejetant la responsabilité de la guerre sur l’Ukraine. La Maison-Blanche a déclaré que le retour de l’Ukraine aux frontières d’avant 2014 et son adhésion à l’OTAN étaient des objectifs “irréalistes” qui devraient être exclus de tout règlement avec la Russie.

Avant son prochain voyage à Washington, Emmanuel Macron a exprimé son inquiétude quant à la position de Donald Trump, estimant qu’il ne peut “pas être faible” face à Vladimir Poutine. Cette visite devrait être l’occasion de clarifier les positions américaines et de renforcer la coordination transatlantique sur le dossier ukrainien.