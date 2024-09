Près de Lyon : un restaurant casher vandalisé à Villeurbanne

Dans la nuit du lundi 2 au mardi 3 septembre, le restaurant casher O’Laffa, situé à proximité du métro Flachet à Villeurbanne, a été vandalisé. Des inscriptions pro-palestiniennes "free Gaza"ont été taguées sur la façade, tandis que de la peinture rouge, a été étalée sur la devanture. Les vitres de l’établissement ont également été endommagées.

En réaction, le maire de Villeurbanne, Cédric Van Styvendael, a publié un communiqué condamnant ces actes de violence. " Il n’y a pas et ne peut pas y avoir de prétexte à l’antisémitisme, et que l’antisémitisme n’est pas une opinion, mais un crime." L’édile socialiste ajoute : "chacun, chacune doit pouvoir vivre en paix et en sécurité à Villeurbanne, comme ailleurs, dans le respect de ses convictions, quelles qu’elles soient."