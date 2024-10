Effort budgétaire : le maire de Bron annule ses voeux 2025

A un an et quelques mois des élections municipales, Jérémie Bréaud a décidé de faire une croix sur ce moment d'échanges durant lequel il aurait pourtant pu mettre son bilan en avant, entre deux petits fours et une coupe de champagne. Le maire LR de Bron annonce ce jeudi renoncer à organiser une cérémonie de voeux pour 2025.

"C’est une décision qui semble symbolique au regard du coût de cet événement dans le budget total de la commune, il est cependant important que les élus montrent l’exemple quand un effort supplémentaire est demandé à tous les Français et donc aux Brondillants. La volonté du gouvernement de redresser les comptes publics, après des années de laxisme est une démarche responsable à laquelle je ne peux que souscrire. Toute action inverse serait irresponsable au regard de notre dette abyssale et du déséquilibre budgétaire récurrent", annonce l'édile de Bron.

Dans le cadre de l'effort budgétaire national, Jérémie Bréaud, également patron des Républicains du Rhône, rappelle qu'il se refuse à augmenter les impôts locaux et qu'il devra donc "renoncer à des investissements pourtant nécessaires à la vie quotidienne" pour faire les économies nécessaires.