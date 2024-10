Bronne année 2025

En fait non, ajoute Jérémie Bréaud. Les "années de laxisme" budgétaire qui ont pris fin à la nomination du Premier ministre Michel Barnier (le plus digne citoyen de La Tronche en Isère après Olivier Faure) ont conduit à un "déficit abyssal" obligeant le maire de Bron à cette décision courageuse : l’annulation de ses vœux de 2025.

Il est juste de dire que Jérémie Bréaud s’en veut beaucoup, car cette cérémonie était l’occasion de "faire société". Or, depuis le déménagement de Leroy Merlin de Bron à Vénissieux, la société de Bron est beaucoup plus difficile à fabriquer.

Brisé par la culpabilité, je suis allé vérifier mes mails pour m’assurer que je n’avais pas participé aux cérémonies de vœux de Bron depuis 2020 (avant 2020, le maire c’était Jean-Michel Longueval, un homme tristement connu pour l’organisation de cérémonies des vœux absolument somptueuses au cours desquelles des compagnies entières de danseuses peu vêtues, venues spécialement en Concordes affrétés depuis Rio de Janeiro donnaient un spectacle extraordinaire toute la nuit alors que le champagne le plus fin coulait à flot et que dans le ciel brondillant éclatait un feu d’artifice que seule la ville de New York est parfois capable d’égaler – l’ensemble coûtant un peu moins de la moitié du budget des JO 2024).

Heureusement non, je n’ai pas participé aux vœux 2022, 2023. Les 20 000 euros de la cérémonie de 2024 qui s’est tenue à l’hippodrome de Parilly, égaillée par la musique entrainante de l’orchestre militaire de l’école de santé des armées de Bron, n’ai rien coûté en petits fours engloutis par mon estomac au contribuable brondillant.

Malgré tout, en regardant les photos des vœux de Jérémie Bréaud, je me suis dit que la vraie raison de l’annulation de l’édition 2025 était peut-être que le maire ne supportait plus Alexandre Vincendet et Philippe Cochet qui avaient bien squatté à la dernière édition du 12 janvier 2024. Ou pire, qu’il ne pouvait endurer la perspective de devoir donner des petits fours au nouveau député Abdelkader Lahmar (LFI) arrivé loin devant Vincendet et la candidate LR à Bron aux élections législatives de juin 2024.

Dans un esprit républicain, je me suis quand même proposé pour trouver des solutions à Jérémie – charmant garçon dans le privé – pour qu’in extremis la cérémonie des vœux de 2025 soit rétablie :

- Renoncer à ce projet pharaonique d’école privée sur le terrain de Ferdinand Buisson. Le projet a un retard considérable, le groupe Charles de Foucauld s’est retiré, et si par hasard l’évêché et un nouvel OGEC se portait finalement volontaire pour reprendre, Dieu seul sait dans quel gouffre financier cela entraînerait la mairie de Bron qui serait obligée de subventionner chaque nouvel petit élève, alors que tout le monde sait bien que la natalité est en chute libre. L’argent bêtement investi dans ce projet d’école pourrait permettre d’organiser des cérémonies de vœux jusqu’en 2345, date à laquelle Jérémie Bréaud entamerait son 76e mandat de premier magistrat de la ville.

- Mettre du liquide vaisselle plutôt que du savon liquide dans les distributeurs de savon dans toutes les toilettes municipales de Bron : économie sur 3 ans : 756 euros.

- Baisser l’intensité lumineuses de l’éclairage publique entre 3h et 4h du matin : économie envisagée : 876 euros TTC jusqu’à la fin du mandat.

- Planter des géraniums dans les jardins publics de la ville plutôt que des pensées, plus onéreuses. Economie envisagée : 134 euros.

Organiser les diners pour Laurent Wauquiez et garder la différence entre le coût facturé à la Région et le coût de revient : gain estimé : 95 000 euros.

Bref, Jérémie, tu as mon 06, si tu as besoin d’idées supplémentaires, n’hésite pas.

Romain Meltz

@lemediapol