"Nous exigeons que la France s’engage activement" : nouvelle manifestation pour Gaza ce samedi à Lyon

Alors que la situation n'évolue guère entre Israël et ses voisins, les Lyonnais vont marcher pour réclamer "un cessez-le-feu total, l’arrêt des bombardements et des offensives terrestres, la fin des déplacements forcés de populations ainsi que la levée immédiate du blocus. Nous exigeons que la France s’engage activement dans ce sens".

Pour les organisateurs, "une paix juste et durable ne sera possible que dans le cadre de la reconnaissance des droits du peuple palestinien, de l’arrêt de la colonisation et de la fin de l’occupation israélienne, dans le respect de l’ensemble des résolutions de l’ONU".

Le rendez-vous est fixé à 14h30 place Bellecour ce samedi.