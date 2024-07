Canicule : le Rhône et Lyon en vigilance orange pour plusieurs jours

Le département et la Métropole de Lyon vont faire face à un épisode de forte chaleur, au moins jusqu'au jeudi 1er août.

La préfète du Rhône et l'Agence régionale de santé recommandent aux personnes fragiles d'adopter des gestes simples pour se protéger des fortes chaleurs :

- Buvez régulièrement de l’eau sans attendre d’avoir soif ;

- Rafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps (au moins le visage et les avants bras) plusieurs fois par jour ;

- Mangez en quantité suffisante et ne buvez pas d’alcool ;

- Évitez de sortir aux heures les plus chaudes et passez plusieurs heures par jour dans un lieu frais (cinéma, bibliothèque municipale, supermarché...) ;

- Évitez les heures les plus chaudes de la journée pour les activités sportives ;

- Maintenez votre logement frais (fermez fenêtres et volets la journée, ouvrez-les le soir et la nuit s’il fait plus frais) ;

- Pensez à donner régulièrement de vos nouvelles à vos proches et, dès que nécessaire, osez demander de l’aide

🟠 Le #Rhône & la Métropole de #Lyon sont placés en vigilance orange #canicule à partir de lundi 28 juillet



L'exposition à de fortes chaleurs constitue une agression pour l'organisme : crampes, fatigue, maux de tête, fièvre élevée, vertiges, nausées...



🟠 Le #Rhône & la Métropole de #Lyon sont placés en vigilance orange #canicule à partir de lundi 28 juillet

L'exposition à de fortes chaleurs constitue une agression pour l'organisme : crampes, fatigue, maux de tête, fièvre élevée, vertiges, nausées...

Pour les spectateurs des matchs de football des Jeux Olympiques au stade de Lyon à Décines, il est recommandé de s'équiper en conséquence : chapeau à large bord, crème solaire avec un indice de protection 30 minimum, lunettes de soleil, gourde en métal ou en plastique de 75cl max, vêtements légers couvrants…

La préfecture et l'ARS s'adressent également aux travailleurs et aux employeurs : "Lors de périodes de fortes chaleurs, certains travailleurs peuvent être particulièrement exposés aux risques liés aux fortes chaleurs. Buvez beaucoup d’eau, plusieurs fois par jour. Soyez vigilant pour vos collègues et vous-même. Protégez votre peau du soleil, et si vous vous sentez mal, signalez-le rapidement".

Et pour les employeurs, "évaluez les risques, prenez les décisions qui s’imposent, notamment l’aménagement des horaires afin de limiter l’exposition des salariés aux températures les plus fortes de la journée et le report des taches pénibles ; dans le secteur du bâtiment et des travaux publics par exemple, aménagez les chantiers pour assurer la santé et la sécurité de vos salariés".