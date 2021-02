De Vaulx-en-Velin à OL Vallée, le tram T7 "indispensable" pour Jean Michel-Aulas enfin sur les rails

Avec une fréquence de 15 minutes en journée, la ligne T7 de près de six kilomètres relie désormais Vaulx-en-Velin La Soie à l'OL Vallée de Décines en 10 minutes de trajet.

Ce lundi matin, de nombreux élus et personnalités lyonnaises étaient présents pour le voyage inaugural. Jean-Michel Aulas, le président de l'OL, n'a pas caché sa joie, lui qui a énormément œuvré pour ce projet : "C'est une longue attente. Ça a été un sujet, quelques fois, des discussions âpres et complexes. Mais en montrant que de plus en plus de monde venait ici au quotidien, à tout moment, nous a permis de valider le projet. Le temps a été long entre l'inauguration du stade et ce jour. Pour les salariés, c'était quelque chose d'indispensable". Cette nouvelle ligne permettra également d'accéder plus facilement au futur pôle de loisirs qui devrait ouvrir au printemps, tout dépendra de la siutation sanitaire.

Une nouvelle ligne qui n'a pas coûté très cher au Sytral (1,6 million d'euros) puisque le T7 circule sur les infrastructures de la ligne T3. "Je suis très heureux d'inaugurer ce T7. C'est le début de notre politique de développement du tramway, même si nous ne sommes pas à l'initiative de ce projet. Nous avons une forte ambition de développement des tramways dans ce mandat avec 25 kilomètres de lignes supplémentaires", a de son côté déclaré le président du Sytral Bruno Bernard.

Des élus locaux, comme Laurence Fautra, maire de Décines, aimeraient bien que cette nouvelle ligne ne soit qu'une étape dans le développement de l'Est lyonnais : "Effectivement il fallait mailler ce territoire qui est excentré de la ville. Ça va forcément profiter aux Décinois. Mais cette zone va encore se développer énormément. Il faudra peut-être penser à terme à un mode un peu plus lourd : le prolongement du métro A. C'est une évidence. Il faut accompagner ce fort développement", a expliqué l'élue LR.

Mais la réponse du président écologiste est claire : "Il y a aujourd'hui plusieurs hypothèses, dont ici le projet du développement du métro A. Tout ça nécessite de ne pas se tromper et de savoir comment le financer. Nous ferons un débat cette année en septembre/octobre sur ces sujets".