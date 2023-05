Laurence Fautra : "Une femme peut incarner le projet de la droite en 2026"

La maire de Décines accueille sur sa commune le bureau de vote de l'élection présidentielle turque pour tous les ressortissants de la région. Une situation qu'elle n'apprécie pas : "Une élection étrangère se fait sur la terre du pays, donc au consulat", indique Laurence Fautra, qui évoque des "problèmes de stationnement, destructions de portails et clôtures".

Sur la question des mobilités, l'élue LR veut du métro : "La ligne A serait nécessitée pour nos territoires de l'Est. Le tramway est complètement saturé" et évoque une liaison en métro de la Soie jusqu'à l'aéroport Saint-Exupéry.

Laurence Fautra vit aussi le départ soudain de Jean-Michel Aulas à l'OL : "Je suis restée à ses côtés pendant neuf ans, je ne sais pas comment ça va se passer avec ses successeurs".

Enfin, 2026 se rapproche et la droite se demande qui portera ses couleurs aux élections métropolitaines : "Pourquoi pas une femme ? lance Laurence Fautra. Ca pourrait être quelqu'un qui rassemble le maximum de personnes autour d'elle et qui a un vrai projet pour cette Métropole. Faire en sorte qu'on avance sur les mobilités, l'aménagement du territoire et l'écologie. (...) Une femme peut incarner ce projet".

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

00:00 Elections turques à Décines

03:07 Desserte du Grand Stade

05:27 Jean-Michel Aulas

06:44 Hausse des impôts

09:35 Aménagements à venir

10:28 Relations avec la Région

11:12 Relations avec la Métropole

12:08 Qui sera candidat en 2026 ?