Près de Lyon : des élues posent seins nus pour la bonne cause

Les élues ont pris la pose seins nus à l’occasion du Projet Vénus dont l’objectif est chaque année le même : sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein par l’action artistique.

Le but est également de récolter des fonds pour l’association Europa Donna Lyon œuvrant contre la maladie en réalisant puis en vendant des toiles réalisées à partir de photographies de femmes posant buste nu. Ces dernières sont ensuite retravaillées et sublimées lors d’ateliers socio-artistiques et un panel d’artistes.

Laurence Fautra et ses élues ont une nouvelle fois joué le jeu comme elles l’avaient... (Lire la suite sur Lyon Femmes)