Abandon du métro A jusqu'à Meyzieu : la maire de Décines folle de rage

Le président du Sytral a indiqué que des études seront commandés pour le métro E et le projet de prolongement du métro B à Rillieux-la-Pape. Et qu'a contrario, les projets liés au métro A jusqu'à Meyzieu et de métro D jusqu'à la Duchère ne seraient pas retenus car trop coûteux pour pas suffisamment de voyages/jour.

D'où la colère noire de Laurence Fautra, maire LR de Décines-Charpieu, qui comptait vraiment sur le métro pour desservir sa commune. Outre le Groupama Stadium de l'OL, Décines connaît un fort développement démographique et économique qui justifiait selon elle de faire un effort financier pour développer un transport lourd.

"Nous remercions Bruno Bernard, Président de la Métropole, pour le simulacre de démocratie. Nous ne sommes pas surpris, la concertation n'était qu'une campagne de communication pour opposer les territoires entre eux. Un mépris des populations et de la parole politique... La décision était déjà prise", tacle Laurence Fautra sur les réseaux sociaux.

"EELV souhaite diminuer l'utilisation des voitures dans la Métropole mais n'a aucun projet, aucune ambition pour y arriver ! Face au développement de la Métropole, nous devons investir dans un grand plan Métro, pas seulement sur une seule partie du territoire", conclut celle qui est également vice-présidente de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.