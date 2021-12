Métropole de Lyon : de nouvelles études pour les métros B et E, les prolongements des lignes A et D aux oubliettes

A cette occasion, Bruno Bernard, président du Sytral, a clôturé l'évènement lors d'une visioconférence avec des participants. L'occasion pour l'écologiste de donner ses premières impressions sur les avis recueillis concernant les quatre projets sur la table.

Et Bruno Bernard a déjà tranché en défaveur des prolongements des lignes A et D.

Il était imaginé pour la première de faire un terminus à Meyzieu, permettant ainsi de mieux desservir l'Est lyonnais avec Décines et bien sûr le Groupama Stadium de l'OL. "Il existe déjà des solutions, même si elles sont à améliorer", a indiqué le président du Sytral.

L'idée d'un prolongement du métro D de Gare de Vaise à la Duchère a également fini à la poubelle, pour les mêmes raisons.

S'il n'a jamais été un grand fan du métro, très coûteux et trop long à construire, Bruno Bernard a reconnu que pour les lignes B et E, faire du bus ou du tramway semble compromis. "Il n'y a pas de solution efficace qui ne soit pas au moins en partie enterrée", poursuivait-il, tout en tempérant qu'en termes de quantité de voyageurs attendus, aucun des quatre projets ne "justifie la construction d'un métro".

Puisque le prolongement du métro B à Rillieux-la-Pape en desservant mieux Caluire-et-Cuire et la création du métro E entre la Part-Dieu et Tassin-la-Demi-Lune sont éventuellement encore envisagés, Bruno Bernard va...recommander des études.

Pas de nouvelle décision du Sytral avant le 2e trimestre 2022. Et l'élu EELV a été clair : si toutes les planètes sont alignées, et notamment celle du financement, la meilleure perspective sera "à 20 ans".

Le prolongement du métro B, activement soutenu par les maires de Caluire, Rillieux et Sathonay-Camp, est estimé entre 2,2 à 2,7 milliards d'euros pour un objectif de 70 000 voyages/jour. La création du métro E, dont le terminus initial, Alaï, pourrait être modifié après réception des études, coûterait 1,5 à 2 milliards d'euros pour 100 000 voyages/jour. Ce dernier est évidemment souhaité par la quasi-totalité des maires de l'Ouest lyonnais et du député de la circonscription, Cyrille Isaac-Sibille.