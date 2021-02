Laurence Fautra : "La priorité doit être le prolongement du métro A à Décines"

A Décines, l’OL Vallée doit prochainement ouvrir. Plus loin dans le temps, le projet d’Arena de l’ASVEL est sur de bons rails. Laurence Fautra salue un "équipement avec une rayonnance sportive importante. Nous sommes là pour l’accompagner, pour être vigilant dans l’intérêt des populations. Nous sommes au début du process, il va falloir se rassurer au niveau des mobilités. Je pense qu’un équipement de cette ampleur doit être accompagné par le prolongement du métro A et des aménagements".

La Métropole ne semble pas prête à parler métro, mais a imaginé une ligne de télécabine jusqu’au Grand Large. "Décines n’est pas une station de ski. A ce jour, je n’y suis pas favorable. La priorité doit être le prolongement du métro A", répond la maire LR.

L’été dernier, après de nombreux débordements sur sa commune, Laurence Fautra avait estimé que la solution serait peut-être de déployer l’armée. "Au bout d’un moment, on est démunis face à cette montée de l’insécurité dans les quartiers. Les habitants n’en peuvent plus et les réponses se font attendre. J’ai un rendez-vous téléphonique avec le ministre Gérald Darmanin dans les prochains jours", précise Laurence Fautra.

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com.