La maire de Décines Laurence Fautra visée par une enquête pour prise illégale d'intérêts

Le parquet de Lyon a ouvert une enquête préliminaire pour prise illégale d'intérêts après le dépôt de plainte contre X de Farida Boudaoud, ancienne élue socialiste de Décines-Charpieu et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Selon Médiacités qui révèle l'information, l'enquête vise directement Laurence Fautra, maire LR de Décines-Charpieu.

Farida Boudaoud soulève deux dossiers dans lesquels l'édile décinoise aurait fauté selon elle.

Le premier est l'acquisition par la fille de Laurence Fautra d'un appartement avec une "ristourne de 15% environ" dans un ensemble construit par Vinci Immobilier sur un terrain cédé par la Ville. Farida Boudaoud y voit un arrangement, mais n'apporte aucune preuve, si ce n'est un comparatif entre le prix payé par la fille de la maire et ceux d'autres propriétaires de l'immeuble.

Le second est la présence devant chez Laurence Fautra en mai 2020 d'un camion de Parcs et Sports. L'entreprise, qui n'interviendrait normalement pas chez les particuliers et qui a déjà obtenu plusieurs marchés avec la mairie de Décines, aurait été surprise par un passant en train de charger des espaces verts dans son véhicule. Là encore sans davantage de preuve, Farida Boudaoud l'accuse d'avoir construit la piscine de Laurence Fautra.

Pas encore interrogée par les enquêteurs de la DIPN, l'édile de Décines, par ailleurs vice-présidente de la Région chargée de la Santé, réfute les accusations de Farida Boudaoud et annonce qu'elle pourrait en retour porter plainte en diffamation.