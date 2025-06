Lyon 1er : la pente qui glisse

Ce petit laboratoire de la bien-pensance écolo-gauchiste, dirigé depuis 2020 par Yasmine Bouagga (Les Ecologistes), est devenu en quelques années un exemple parfait de ce que donne une gestion idéologique déconnectée du réel.

Un quartier historiquement bouillant, devenu invivable

Le 1er, c’est un arrondissement qui a toujours eu ses tensions, son exubérance, son n'importe quoi, sa vie nocturne étrange. J’y ai moi-même passé des soirées, à l’époque, avec, je m'en rappelle encore, Romain Blachier aux platines, sans aucune blague.

Franchement ? Que des mauvais souvenirs. Ambiance poisseuse, regards menaçants, débordements systématiques. Et aujourd’hui, c’est pire : deux heures passées là-bas me vaudraient presque une prescription de psychologue. Ce n’est plus un lieu de sortie, c’est un test de résistance nerveuse.

Une agression avant minuit rue Romarin ? Cote à 1,20 sur Parions Sport. Le réel a dépassé la caricature.

Quand l’État se replie, les voyous s’installent

Trafic de stupéfiants, nuisances nocturnes, rodéos urbains, squats violents : les témoignages affluent. Et la mairie ? Elle organise des marches exploratoires, convoque des “ateliers de co-construction” et rédige des chartes du vivre-ensemble. Pendant ce temps, les habitants investissent dans des barres de sécurité et des sprays au poivre. Le réel, lui, n’a pas de badge militant.

Une ZTL pour faire taire les moteurs, pas les problèmes

Dans ce désastre, une seule mesure semble avoir un effet (modeste mais notable) : la Zone à Trafic Limité. Elle a freiné — un peu — les rassemblements grotesques de la pègre rhônalpine sur les places du 1er, où on louait des berlines allemandes pour faire vrombir les moteurs et tourner en boucle sur fond de rap bas de gamme. Du tuning mafieux version centre-ville. Depuis la ZTL, c’est un peu plus calme, mais ne nous faisons pas d’illusions : les moteurs se sont tus, pas les trafics.

Des restaurants de qualité... à la fuite organisée

Sous l’ère Collomb, le quartier avait entamé une mue : de vrais restaurants, des établissements de qualité, une clientèle qui relevait un peu le niveau. Tout cela a été méthodiquement détricoté. Ces restaurateurs, fatigués de l’insécurité, des incivilités, du chaos logistique, ont plié bagage. Remplacés par quoi ? Des snacks, des kebabs, du tacos sauce fromagère low-cost pour clientèle infantile ou avinée. Résultat : une uniformisation par le bas, et la disparition de l’ambiance conviviale qui avait timidement émergé.

Urbanisme militant, habitabilité sacrifiée

Piétonisations mal pensées, suppression massive du stationnement, livraisons cauchemardesques pour les commerçants : on ne gère pas un arrondissement, on applique une idéologie. Même les cyclistes s’y perdent dans ce labyrinthe d’aménagements discontinus. La ville apaisée ? Non. La ville à bout de nerfs.

Culture et écoles : le dogme avant tout

La culture locale est subventionnée, mais à condition d’être intersectionnelle, inclusive, décoloniale et parfaitement hermétique au grand public. Les écoles, elles, sont des laboratoires pédagogiques où l’on traque les stéréotypes de genre, mais où les fuites d’eau attendent leur tour. Les priorités sont claires : pas d’efficacité, mais des slogans.

La démocratie confisquée par les collectifs

Les conseils d’arrondissement sont devenus des cénacles militants où les décisions sont prises entre amis, avant d’être “validées” par une concertation de façade. Les citoyens critiques ? Réduits au silence ou à la relégation. Tout l’inverse de la démocratie participative promise.

Conclusion : un naufrage en direct

Le 1er arrondissement, jadis cœur vivant de la Presqu’île, devient le théâtre d’une gestion hors-sol. Quelques rustines utiles (comme la ZTL) ne masquent pas l’échec global. La maire semble plus soucieuse de satisfaire ses réseaux militants que de redonner vie à un quartier à bout de souffle. La gauche radicale rêvait d’un modèle. Elle a créé un repoussoir. Et pendant que les habitants ferment boutique, les idéologues continuent, imperturbables, à distribuer des tracts en demandant plus de tolérance.

Farid Ben Moussa

Conseiller municipal de Vénissieux