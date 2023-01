Réaménagement du quai Rousseau : le Maire de la Mulatière et la Métropole de Lyon en plein désaccord sur le projet

Si la mairie de la Mulatière et la Métropole sont d’accord pour mettre en valeur et apaiser le quai Jean-Jacques Rousseau "trop souvent utilisé comme voie de délestage à l’ex autoroute A7", l’édile mulatine, Véronique Déchamps, refuse qu’il passe à sens unique, comme le propose la Métropole. La volonté des élus EELV de faire passer sur le quai la Voie Lyonnaise 3 et ainsi réserver près de 3 mètres de chaussée aux les cyclistes ainsi que la taille trop petite de cette dernière empêchent la circulation des bus dans les deux sens.

"La Mulatière ne peut accepter de privilégier le vélo aux dépens du bus ! Les usagers du bus - familles, personnes âgées, travailleurs non véhiculés, personnes handicapées - ne peuvent pas circuler en vélo et ne sauraient être sacrifiés sur l’autel du Dieu Vélo !", affirme Véronique Déchamps dans un communiqué, qui souhaite donc le maintien dans les deux sens du service public des transports.

Ainsi, la mairie de la Mulatière fait part de son profond désaccord avec le projet soumis qui "dégrade le service des transports", mais reste ouverte à "l’étude poussée de tout projet alternatif". Elle en profite également pour s’insurger du tweet de Bruno Bernard qui évoque "le lancement d’un projet ambitieux pour La Métropole de Lyon, Lyon 5 et La Mulatière", sous-entendant ainsi que les trois collectivités seraient favorables au projet présenté. "Habile message d’intox à la veille du lancement de la concertation !", termine le communiqué.