Quai Jean-Jacques Rousseau : un élu de la Mulatière propose une solution pour conserver tous les modes

Après le projet avorté de téléphérique, place à la requalification du quai Jean-Jacques Rousseau. Itinéraire bis entre le sud de l'agglomération et Lyon le long de la Saône, il pourrait dire partiellement adieu aux voitures et aux bus avec un passage à sens unique qui permettrait d'installer la Voie Lyonnaise n°3 pour les cyclistes.

Pour Maxime Bost, conseiller municipal d'opposition à la Mulatière, il est possible de faire de la place pour tout le monde sur ce quai. Et donc de laisser dans les cartons le projet de la Métropole "qui crée plus de problèmes qu'il n'en résout".

L'élu macroniste a consulté des experts et des professionnels pour proposer de conserver les deux voies de circulation voiture qui se croisent, de rajouter des pistes cyclables à double-sens de 1,7 mètre de largeur chacune, et de créer aussi de la place pour les piétons. Pour ces derniers, Maxime Bost a imaginé une estacade piétonne qui prolongerait par endroits le quai au-dessus de la rivière.

"Il fut un temps où le quai Jean-Jacques Rousseau était un lieu de vie sur lequel on trouvait des guinguettes et où les habitants et visiteurs pouvaient se promener et se rencontrer en toute quiétude. Il pourrait demain renouer avec cette histoire, notamment grâce à la construction d’une passerelle pour les modes de déplacement actifs traversant la Saône", poursuit l'élu, qui propose donc également une passerelle piétons-cyclistes qui arriverait en face, quai Rambaud, à hauteur du dépôt de bus TCL de Perrache.

Quai Jean-Jacques Rousseau à La #Mulatière : Nous proposons une alternative pour permettre à tous les modes de coexister tout en apaisant la circulation. Retrouvez la lettre que nous adressons aux Mulatins pour demander la réalisation d'une #estacade piétonne ! #Lyon #déplacement pic.twitter.com/Bb29uNs4Mr — Maxime BOST (@Maximebost) February 17, 2023

Ce projet d'estacade qu'il espère voir être intégré aux conclusions du commissaire-enquêteur est évalué entre 8 et 10 millions d'euros. Contre 25 à 30 millions annoncés par la Métropole pour sa requalication.