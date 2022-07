Rive droite du Rhône : Gérard Collomb aurait aimé que la Métropole de Lyon ait un "Fabien Bagnon de la voiture électrique"

Ce jeudi soir, l'ancien maire a fait les trois d'un coup en évoquant la requalification de la rive droite du Rhône, pilotée par les deux collectivités et qui devrait aboutir à la réduction drastique des voies de circulation automobile au profit des piétons et cyclistes.

"Cet espace offre des possibilités multiples de déplacements", reconnaît Gérard Collomb, qui prévient toutefois qu'il "convient de ne pas se focaliser sur les deux prochaines années".

Pour l'ex-mentor d'Emmanuel Macron, les Verts ne prennent pas du tout en compte l'"évolution des véhicules". "A moyen terme, on n’aura plus les problèmes de pollution et de bruit. On n'aura qu’un seul problème, celui du partage de l’espace. Et s’il faut partager l’espace, j’aime mieux, comme ils l’ont fait à Madrid, une traversée en sous-terrain pour qu’on puisse faire en sorte que l’espace public soit végétalisé et réservé aux femmes, aux hommes et aux enfants. C’est cela qu’il faut réaliser, c’est cela que Cédric Van Styvendael (le maire de Villeurbanne ndlr) veut faire en couvrant le boulevard Laurent-Bonnevay, il a totalement raison !".

Gérard Collomb se lançait ensuite dans une tirade en faisant une référence à Fabien Bagnon, vice-président de la Métropole de Lyon en charge des Mobilités et défenseur du vélo devant l'éternel : "Ah mes chers collègues ! Si nous avions le Bagnon de la voiture électrique, ou le Bagnon de la voiture à hydrogène, je serais confiant sur la direction que prend notre Métropole. Parce qu’on se tournerait vers des énergies d’avenir. Alors qu’aujourd’hui on retourne plutôt dans le passé avec la première énergie utilisée par l’Homme, l’énergie musculaire. Et tout le monde, surtout dans un moment où la population vieillit, ne peut avoir cette énergie que partagent beaucoup d’entre vous".

Sur la rive droite se profile un "moment crucial, parce que vous allez faire le choix qui va impacter l’ensemble de notre ville de nombreuses années".

Gérard Collomb et son groupe ont voté contre le projet "flou" défendu par Grégory Doucet et Bruno Bernard. "Mais nous sommes prêts à vous aider à y travailler, concluait l'ancien ministre de l'Intérieur. Peut-être la réalisation des Berges du Rhône, les Rives de Saône et la rue Garibaldi peuvent suffire à montrer que sur les projets d’aménagement, nous pouvons être de quelque utilité".