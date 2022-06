Requalification de la rive droite du Rhône à Lyon : un projet plébisicité, des détails qui font tiquer

Mais l'élu d'opposition à la Métropole de Lyon s'est montré beaucoup plus réservé sur les contours du projet, dont le bilan de la concertation était présenté ce lundi en conseil métropolitain.

Béatrice Vessiller, vice-présidente de la Métropole en charge de l'Urbanisme, s'est félicitée d'avoir recueilli l'avis de "plusieurs centaines" de personnes lors de la concertation pour ce gigantesque et futur chantier des quais de la Presqu'île et de huit ponts enjambant le Rhône. L'élue écologiste a noté des "avis divergents sur la place de la voiture" car il existe une "demande d'apaisement mais aussi des inquiétudes sur l'accès et déplacements en Presqu'île, (...) la préservation de l'attractivité, (...) et les problématiques de stationnement".

Il existe toutefois un consensus pour remettre de la nature sur les quais et proposer des espaces de loisirs et sportifs.

La Métropole imposera aux candidats pour la maîtrise d'ouvrage la suppression de la trémie routière devant l'Hôtel-Dieu, l'incorporation de trois Voies lyonnaises, la création d'un site propre transports en commun entre Bellecour et Cordeliers, un élargissement des trottoirs, le réaménagement des ponts Guillotière et Morand et la suppression du stationnement côté fleuve et sur l'actuel terre-plein central (maintien d'une bande côté façades).

les candidats auront le choix d'appliquer ou non le maintien de la trémie routière du pont Morand, la suppression des encorbellements au droit des ponts Wilson et Lafayette, les aménagement du quai bas et la création d'espaces de jeux et aménagements sportifs.

Les quatre candidats ont jusqu'à cet automne pour proposer leur vision du projet. Une seule équipe sera sélectionnée début 2023. Puis les travaux débuteront en 2025 pour la première section.

"La Presqu'île n'est pas une île et n'a pas vocation à le devenir"

Louis Pelaez est donc "favorable mais..." "Tout le monde ne souhaite pas revenir au siècle dernier. (...) La Presqu'île n'est pas une île et n'a pas vocation à le devenir", attaquait le président du groupe Inventer la Métropole de demain. Il réclamait aussi que lui soit transmis les études : "Il n'est pas normal que vous ne nous répondiez pas quand on vous demande vos prévisions en matière de réduction automobile".

Michel Le Faou prenait la suite et l'ancien vice-président à l'Urbanisme de David Kimelfeld regrettait que 27 millions d'euros soient investis sur cette rive, et pas autant à la Guillotière.

Le dossier était adopté à 83 voix "pour" et 35 "contre".