Grégory Doucet : "Si le téléphérique est abandonné pour de bonnes raisons, il n'y aura pas de regrets"

Grégory Doucet a pu exprimer ses voeux pour les Lyonnais pour 2022. Plusieurs grands chantiers aboutiront, et notamment le passage de Lyon en ville 30km/h au 30 mars prochain.

La piétonnisation est aussi l'une des grandes promesses des écologistes. Mais cela prend du temps, beaucoup de temps à aboutir : "Mon objectif n'est pas de lutter contre les voitures. C'est de faire en sorte que les piétons puissent se déplacer dans la ville de manière confortable et sécurisée. (...) Sur certains territoires on peut aller vite. Sur de plus grands espaces, on prend le temps de l'écoute, de la concertation".

"On veut transformer cette ville, avec les Lyonnais, pour eux", a répété l'édile EELV.

Grégory Doucet est aussi revenu sur les tensions générées par la cohabitation parfois difficile entre les différents modes : "On va apporter du confort aux cyclistes. Ca ne veut pas dire qu'ils auront le droit de faire n'importe quoi sur les voies cyclables", prévient-il.

Que ce soit à la Métropole ou à la mairie, le mot d'ordre est de se concerter, de consulter. Au grand dam de certains qui voient les projets s'étirer dans le temps, et les problèmes ne pas être réglés rapidement : "On ne perd jamais de temps à écouter la population, à entendre les propositions et les avis. C'est intrinsèque à la démocratie", reste campé sur ses positions Grégory Doucet.

Sur le projet de téléphérique Lyon-Francheville, le maire de Lyon estime que le Sytral tient là une "solution tout à fait intéressante". Mais Grégory Doucet entend bien la colère d'une partie non négligeable de la population dans le cadre de l'actuelle concertation. "Si c'est abandonné pour de bonnes raisons, il n'y aura pas de regrets", admet-il.

Grégory Doucet a également évoqué la crise sanitaire, la future Fête de l'Eau, la rive droite du Rhône ou encore l'union de la gauche pour 2022.

