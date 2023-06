Raphaël Michaud : "La Rive Droite, un cadeau que l'on fait à tous les usagers de la Presqu'île"

C'est le grand projet concret des écologistes pour tenter d'être réélus : la transformation de la rive droite du Rhône. "La Rive Droite, c'est un cadeau que l'on fait à tous les usagers de la Presqu'île", promet Raphaël Michaud. L'adjoint au maire de Lyon annonce "une grande promenade de 2,5 kilomètres avec des espaces de fraîcheur, de nature et de repos pour tous les Lyonnais et Grands Lyonnais".

Aujourd'hui, 80 000 véhicules circulent quotidiennement sur la rive droite. Demain, il n'y aura plus que trois voies. Si on pouvait s'attendre à un blocage des voitures d'ici la fin du chantier, les Verts ont décidé de le faire dès le premier coup de pioche : "La vraie révolution aura lieu dès 2025. On va tout de suite retrouver plus de calme, plus de qualité de l'air".

Raphaël Michaud veut ainsi permettre qu'on "retrouve le contact entre les Lyonnais et leur fleuve", et imagine des baignades rendues possibles avec un "système d'eau douce immergé dans le fleuve".

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

00:00 Rive Droite

09:20 Crise du logement