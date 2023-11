Piétonnisation de la Presqu’île à Lyon : les habitants opposés selon Pierre Oliver

En juin dernier, le maire du 2e arrondissement de Lyon Pierre Oliver (LR) annonçait organiser sa propre consultation à la rentrée concernant les projets de réaménagement de la rive droite du Rhône et d’apaisement de la Presqu’île, portés par la majorité écologiste. L’objectif : "laisser la parole aux véritables riverains" par l’envoi d’un questionnaire papier. Cette concertation a donné lieu à très exactement 4587 réponses selon les chiffres de la municipalité. Une participation saluée ce mercredi par Pierre Oliver, qui tenait à préciser qu’elle représente "un taux considérable" compte tenu des 16000 inscriptions sur les listes électorales, et que chaque questionnaire a été distribué dans une boîte aux lettres, c’est-à-dire par foyer.

Le projet Presqu’île à vivre, principal terrain d’oppositions

Deux notes sur 10 correspondant chacune aux projets d’aménagement du territoire ont été proposées dans ce questionnaire scindé en deux. Selon la mairie du 2e arrondissement, les moyennes sont les suivantes : 3,06 sur 10 pour le projet Presqu’île à vivre, et 3,07 concernant le réaménagement de la rive droite. Si les résultats sont presque similaires, les retours des habitants du 2e sont plus marqués à propos de l’apaisement de la Presqu’île, qui représente un investissement de 16 millions d’euros par la Métropole de Lyon.

Selon la municipalité, 88% d’entre eux estiment "que la fermeture de la rue Grenette aura un impact négatif" sur l’accessibilité de la Presqu’île. Un résultat couplé par 100% d’opposition venant des habitants de la rue concernée. Les déplacements personnels et le secteur commercial sont aussi un lot d’inquiétudes, avec 70% d’opposés à la création d’une ZTL (zone à trafic limité) dont 82% des résidents à l’intérieur du périmètre, et 80% qui estiment que le projet aura un impact négatif sur les commerces.

La sécurité, principale préoccupation du réaménagement de la rive droite

Avec une note générale guère plus haute, le réaménagement de la rive droite ne séduit pas non plus les habitants du 2e, avec toutefois des avis plus nuancés. Si 56% des habitants ayant répondu à l’enquête pensent que le projet aura pour conséquence de rallonger les temps de trajet, et que 61% des résidents seront impactés par la suppression de places de stationnement, c’est l’aspect sécuritaire qui ressort le plus. Pour 82% d’entre eux, l’installation et le renforcement d’un dispositif de vidéoprotection sont essentiels dans le futur espace aménagé.

Avec cette concertation, Pierre Oliver répétait ce mercredi vouloir "montrer le point de vue des habitants du 2e" et se tournait vers les bureaux de la Ville de Lyon et de la Métropole : "J’imagine mal Grégory Doucet et Bruno Bernard s’asseoir sur 4500 retours. J’espère qu’il y aura un débat. Avec une impression papier à 1500 euros, on a fait ce qu’ils n’ont pas réussi à faire avec des centaines de milliers d’euros !", appuyait l’élu LR.

"Ils ne peuvent plus prendre en otage les habitants du 2e, qui se sont exprimés. (…) On leur a envoyé un courrier", a conclu Pierre Oliver, qui espère que la Métropole reverra sa copie afin d’éviter la fuite de ses habitants de la Presqu’île, qui en a déjà perdu 1,3% entre 2014 et 2020, selon le dernier recensement de l’Insee.

T.J.