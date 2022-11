Ocean Viking : "La France doit rester fidèle à son devoir d’accueil" selon le député de Lyon Hubert Julien-Laferrière

Le député écologiste du Rhône était loin de sa circonscription, mais souhaitait, avec les sénateurs Guy Benarroche et Marie-Arlette Carlotti, visiter la zone temporaire de la Presqu'île de Giens.

Sur place, l'ancien maire du 9e arrondissement de Lyon a "malheureusement pu constater d’importants dysfonctionnements dans l’examen des demandes d’asiles et les entretiens menés par l’OFPRA. Absence de confidentialité, manque d’interprètes sur place, difficulté d’accès à l’information juridique pour les réfugiés... Ces manquements sont regrettables alors que ces personnes sont physiquement et psychologiquement très éprouvés et grandement vulnérables".

Pour Hubert Julien-Laferrière, "la France doit rester fidèle à son devoir d'accueil".

"Je constate cependant que le gouvernement a la solidarité quelque peu honteuse lorsque Gérald Darmanin, en écho à la rhétorique xénophobe d’Éric Zemmour et de Marine Le Pen, s’empresse de souligner que seuls cinquante d’entre eux resteront en France et que tous ceux ne répondant pas à l’asile seront prochainement expulsés", a poursuivi le parlementaire rhodanien, qui réclame aussi une réflexion "à l'échelle européenne" à la question de l'accueil des réfugiés.