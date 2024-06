Quand le site du Front Populaire annonce Hubert Julien-Laferrière candidat dans la 2e circonscription de Lyon

Le Front Populaire a lancé son site internet qui dévoile la carte des circonscriptions de France et les candidats validés et investis pour l'union de la gauche aux législatives des 30 juin et 7 juillet.

Dans le Rhône, on retrouve logiquement les députés sortants, l'écologiste Marie-Charlotte Garin dans la 3e circonscription, et les insoumis Gabriel Amard (6e circo) et Idir Boumertit (14e circo).

Mais stupeur, un certain Hubert Julien-Laferrière est également annoncé sur la carte, comme candidat investi par le Front Populaire dans la 2e circonscription.

Pourtant, le député ne se représentera pas, compte-tenu de l'affaire présumée de pots-de-vin versés par le Qatar qui lui colle à la peau depuis des mois.

Il est clair qu'il a été demandé aux équipes du Front Populaire de recenser tous les députés sortants de gauche et de les intégrer aveuglément à la carte. Certains ne connaissaient visiblement pas le pedigree de l'ancien maire du 9e arrondissement de Lyon.

En attendant que le bug soit corrigé, et surtout qu'on sache enfin à qui reviendra l'investiture du Front Populaire dans la 2e circonscription, synonyme de victoire quasi assurée, les différents forces locales de gauche s'entredéchirent.