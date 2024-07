Hubert Julien-Laferrière rémunéré par le Qatar ? L'ancien député de Lyon mis en examen

Selon Le Monde, l'ancien maire du 9e arrondissement de Lyon a été mis en examen ce mercredi pour corruption passive et trafic d'influence passif en bande organisée par un élu public dans l'affaire des ingérences et rémunérations étrangères présumées.

Hubert Julien-Laferrière a été auditionné durant 48 heures de garde à vue puis a été laissé libre, sous contrôle judiciaire.

Soupçonné d'avoir été payé par des pays étrangers comme le Qatar pour porter publiquement des combats, y compris à l'Assemblée nationale, l'ancien député écologiste n'avait pas encore été entendu par les enquêteurs, du fait de son immunité parlementaire.

Deux perquisitions avaient toutefois été menées, la première à son bureau à l'Assemblée nationale et la seconde dans sa belle villa récemment acquise dans les Monts d'Or.

Hubert Julien-Laferrière pourrait avoir touché 5000 euros mensuels durant un an environ, en récompense de ses prises de position et de parole dictées par des puissances étrangères et transmises par des intermédiaires influents. Le Qatar serait notamment derrière cette ingérence, qui aurait pu motiver le député à critiquer publiquement l'Arabie saoudite ou encore à soutenir des opposants béninois alors qu’Emmanuel Macron était en déplacement dans le pays africain.

La mise en place de son nouveau projet de vie, à savoir la sauvegarde et la protection des grands singes, risque d'être retardée.