Hubert Julien-Laferrière rémunéré par le Qatar ? Une demande de levée d'immunité parlementaire déposée

Et il revient désormais au ministre de la Justice de transmettre au bureau de l'Assemblée nationale.

Selon Le Monde ce jeudi, une demande de levée de l'immunité parlementaire d'Hubert Julien-Laferrière a été faite par les magistrats en charge de l'enquête sur les soupçons d'ingérence étrangère.

Si elle venait à être acceptée, le député de la 2e circonscription du Rhône pourrait alors être entendu. Voire être mis en examen comme le sont le journaliste Rachid M'Barki ou le lobbyiste Jean-Pierre Duthion. C'est ce dernier qui est soupçonné d'avoir "retourné" l'ancien maire du 9e arrondissement de Lyon.

Hubert Julien-Laferrière pourrait avoir touché 5000 euros mensuels durant un an environ, en récompense de ses prises de position et de parole dictées par des puissances étrangères et transmises par des intermédiaires influents. Le Qatar serait notamment derrière cette ingérence, qui aurait pu motiver le député à critiquer publiquement l'Arabie saoudite ou encore à soutenir des opposants béninois alors qu’Emmanuel Macron était en déplacement dans le pays africain.

S'il n'a pas encore été interrogé, deux perquisitions ont déjà eu lieu le concernant : à son bureau à l'Assemblée nationale, et à son domicile des Monts d'Or, dont la récente acquisition a forcément beaucoup intéressé les enquêteurs.

Selon nos informations, la gauche lyonnaise anticipe déjà de possibles législatives anticipées dans la 2e circonscription du Rhône. Plusieurs noms émergent comme celui de la maire du 1er arrondissement Yasmine Bouagga, actuelle suppléante d'Hubert Julien-Laferrière, ou encore de Jean-Christophe Vincent, président du club de Lyon La Duchère. Ce dernier serait en pôle position des négociations entamées par les écologistes.