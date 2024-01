Hubert Julien-Laferrière à la solde des puissances étrangères ? Après le Qatar, le Kazakhstan

Depuis bientôt un an, le député écologiste lyonnais est soupçonné d'avoir fait la promotion à l'Assemblée d'intérêts étrangers et d'avoir cédé à des lobbyistes.

Alors que les enquêteurs, qui ne l'ont toujours pas auditionné, étudiaient ses liens présumés avec le Qatar, voici que la piste menant au Kazakhstan est révélée par Le Parisien ce vendredi.

Dans un article consacré au journaliste Rachid M'Barki, qui a reconnu avoir été rémunéré pour défendre des intérêts étrangers, un lobbyiste explique que contre 10 ou 15 000 euros, il pouvait négocier une prise de parole à l'Assemblée nationale ou des tweets d'un député qui évoquerait le cas de Karim Massimov, Premier ministre déchu du Kazakhstan.

Or, trois mois après avoir déclaré cela, un certain Hubert Julien-Laferrière prenait publiquement la défense de Karim Massimov sur X (ex-Twitter). Et le jour-même, Rachid M'Barki évoquait aussi son cas sur BFM-TV.

Au PNF désormais de déterminer si les deux cas sont liés et si de l'argent a été versé en échange du tweet, ou si l'ancien maire du 9e arrondissement de Lyon s'était intéressé par hasard au chef du gouvernement déchu.

Absent des médias depuis le début de l'affaire en février 2023, Hubert Julien-Laferrière avait tenté ces derniers temps de revenir sur le devant de la scène, que ce soit aux obsèques de Gérard Collomb ou cette semaine en participant à l'action des députés NUPES qui ont dormi sous une tente pour alerter sur l'hébergement d'urgence.