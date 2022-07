Le député du Rhône Hubert Julien-Laferrière (Génération Ecologie) fait volteface sur le Lyon-Turin

Les détracteurs d'Hubert Julien-Laferrière connaissent cette chanson par coeur. Elu en 2017 sous l'étiquette La République En Marche, le député de la 2e circonscription du Rhône avait décidé en cours de mandat de rejoindre le banc des écologistes en suivant Delphine Batho. Il a ensuite été réélu en 2022 en portant les couleurs de la NUPES.

Beaucoup accusent donc Hubert Julien-Laférrière de ne se positionner qu'en fonction des vents politiques et sa prise de parole de ce jeudi dans le Palais-Bourbon devrait remettre une pièce dans la machine. Le parlementaire est monté à la tribune pour démonter point par point le projet de liaison ferroviaire entre Lyon et Turin en Italie.

"On peut chercher à comprendre pourquoi de chaque côté des Alpes les écologistes et pas seulement sont depuis longtemps opposés au Lyon-Turin en mesurant réellement les conséquences d'un tel projet, de ce serpent de mer, depuis plus de 30 ans", a-t-il entamé avant de décrire le projet comme "pharaonique" et "inadapté à la réalité géologique des territoires".

📣[Lyon-Turin] Avis aux caricaturistes des écologistes…



Au nom des @EcolosAN j’ai tenu à rappeler à l’Assemblée nationale, à l’occasion de la ratification du traité France-Italie 🇫🇷🇮🇹, ce que représente vraiment le chantier pharaonique et destructeur du projet #LyonTurin 👇🏻 pic.twitter.com/jPHmVvXL4i — Hubert JULIEN-LAFERRIÈRE (@hub_laferriere) July 28, 2022

Changement de braquet

Et de poursuivre en dénonçant son côté "destructeur pour les réserves d'eau, pour la faune, la flore et pour les populations". Enfin, Hubert Julien-Laferrière a affirmé que l'alternative au Lyon-Turin n'était "pas la route mais la ligne ferroviaire qui existe déjà".

Mais voilà. En 2019, le député de la 2e circonscription du Rhône avait prouvé sa volonté de mener le projet à bien en signant un amendement visant à en accélérer la réalisation, comme l'a fait remarquer Loïc Terennes, candidat malheureux de la majorité présidentielle face à Hubert Julien-Laferrière lors des dernières législatives. Un an plus tôt, il avait, avec d'autres élus, adressé une lettre au président de la République allant dans le même sens.

Cher @hub_laferriere,

Nous savions vous que n’étiez pas à une incohérence près, mais là…



En 2019, vous aviez signé, à raison, un amendement pour accélérer la réalisation des accès au #LyonTurin.

Un projet européen, écologique, créateur d’emplois.



Ici 👉🏼 https://t.co/qLGM0JQ2tG https://t.co/lyV6J6EPvk — Loic Terrenes (@lterrenes) July 28, 2022

Des arguments bancals ?

En plus de la forme, Hubert Julien-Laferrière est aussi attaqué sur le fond de son discours dans l'hémicycle. Le comité de la Transalpine a énoncé une série d'exemples de "fakenews" prononcées par l'élu.

Sur la "sous exploitation de la ligne existante", le collectif cite l'avis du comité technique de sécurité qui affirme que cette dernière sature. Sur sa rénovation qui aurait déjà coûté un milliard d'euros, la Transalpine assure que "c'est totalement faux", en s'appuyant sur un courrier du directeur territorial de la SNCF. Sur la capacité de la ligne historique à accueillir un trafic de fret massif, le comité publie une audition du porte-parole de l'alliance du Fret Ferroviaire Français du Futur qui affirme le contraire. Enfin, sur les 30 milliards d'euros que couterait la nouvelle ligne à l'Etat, la Transalpine publie une étude estimant le coût de revient entre 3,9 et 6,6 milliards d'euros.

Sans vouloir être discourtois M. le député @hub_laferriere, le mot « caricature » est à manier avec précaution… car vous venez de pulvériser le record de fakenews sur le #LyonTurin, que vous souteniez pourtant en 2018.

On vous explique avec des faits (pas des rumeurs) #thread ⤵️ https://t.co/EayQfhAn6s — Transalpine Lyon-Turin (@LeLyonTurin) July 28, 2022

L'intervention d'Hubert Julien-Laferrière dans le cadre des ratifications du traité Francce-Italie relance donc les débats autour de ce projet que doit permettre le désengorgement des routes alpines et donc une diminution de la pollution atmosphérique.