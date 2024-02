Hubert Julien-Laferrière rémunéré par le Qatar ? Le député de Lyon aurait perçu 5000 euros mensuels

Hubert Julien-Laferrière attend de savoir s’il sera dégagé de toute responsabilité, ou s’il sera, comme le journaliste Rachid M’Barki et les lobbyistes Jean-Pierre Duthion et Nabil Ennasri, mis en examen.

Si les enquêteurs de la police judiciaire arrivent aux mêmes conclusions que ceux de France Info, l’issue ne sera guère réjouissante pour le député du Rhône. Car nos confrères avancent que l’ex-maire du 9e arrondissement de Lyon aurait touché 5000 euros mensuels durant un an environ, en récompense de ses prises de position et de parole dictées par des puissances étrangères et transmises par des intermédiaires influents.

Selon France Info, c’est le Qatar qui aurait fait d’Hubert Julien-Laferrière une marionnette. Un virement mensuel de 30 000 euros en provenance de la monarchie était effectué pour Nabil Ennasri, un lobbyiste qui fut associé à Jean-Pierre Duthion et qui a échangé en un an 94 appels et SMS avec le député rhodanien.

Resterait aux enquêteurs de prouver qu’une partie servait à le rémunérer pour avoir critiqué publiquement l’Arabie saoudite ou encore avoir soutenu les opposants béninois alors qu’Emmanuel Macron était en déplacement dans le pays africain.

Dans un carnet d'Ennasri qui a été saisi, on pouvait lire "J’ai tout payé pour juin : H et JP". "H" est-il Hubert Julien-Laferrière et "JP" Jean-Pierre Duthion ?

Preuve que la tâche des policiers est ardue, leur travail n'a pu avancer fin décembre qu'après des aveux de Rachid M’Barki, qui aurait reconnu, après l'avoir longtemps nié, avoir reçu des enveloppes contenant plusieurs milliers d’euros en liquide pour trafiquer les commentaires sur des vidéos diffusées la nuit sur BFM-TV.

Concernant le parlementaire lyonnais, il n'y a pas d'accusations ou d'aveux directs. Il a été simplement rapporté aux enquêteurs que Jean-Pierre Duthion se vantait d'avoir payé la campagne des législatives 2022 d'Hubert Julien-Laferrière, mais cette sortie est prise avec des pincettes car le lobbyiste est réputé manipulateur.

Le principal intéressé a toujours refusé de commenter cette actualité auprès de la presse, indiquant seulement se mettre à disposition de la justice. Selon nos informations, deux perquisitions ont déjà eu lieu : à son bureau à l'Assemblée nationale, et à son domicile récemment acquis, une belle demeure dans les Monts d'Or qui a forcément beaucoup intéressé les enquêteurs.