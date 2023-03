Suppression de postes à Euronews : des députés du Rhône interpellent l’Etat

Dans un courrier adressé au ministre de l’Economie Bruno Le Maire et à la ministre de la Culture Rima Abdul-Malak, les parlementaires veulent que des mesures d’urgence soient prises pour protéger les quelque 200 emplois menacés à Lyon. La chaîne de télévision internationale est en effet sur le point de supprimer 197 emplois directs et 800 emplois indirects.

Cette décision fait suite au plan d’orientation stratégique établi par le nouvel actionnaire, Alpac Capital, qui a racheté Euronews en juin 2022.

"La fin d’un rêve européen"

Marie-Charlotte Garin, Hubert Julien-Laferrière et Thomas Dossus s’inquiètent de la "transformation en profondeur de la chaîne européenne, du devenir de sa mission de service public et d’intérêt général, à la base de sa création".

Implanté à Lyon depuis 1993, Euronews réalise des reportages et des traductions dans douze langues différentes. La suppression d’emplois de journalistes "marque la fin d’un rêve européen" qui "contribuait à la construction d’une identité européenne commune, d’une collaboration étroite et fluide pour les différentes éditions linguistiques présentées en un site unifié en France". Les écologistes se disent d’ailleurs surpris que ni Emmanuel Macron ni son gouvernement n’aient réagi alors qu’ils "s’affichent pourtant comme pro-européens et moteurs de la construction européenne".

Par conséquent, les trois élus écologistes veulent que l’Etat clarifie sa position sur cette affaire et que tous les emplois concernés puissent être sauvés à la Confluence à Lyon.