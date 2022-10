Trois députés NUPES du Rhône réclament à l’Etat "plus de volontarisme dans la lutte contre le réchauffement climatique"

Pour 49 députés élus avec l’alliance de la NUPES cet été, l’Etat doit "faire preuve de plus de volontarisme dans la lutte contre le réchauffement climatique".

A travers une tribune publiée dans le Journal du Dimanche, les parlementaires demandent "à ce qu’enfin, chaque politique publique, chaque loi que nous votons dans notre hémicycle soit assortie d’études d’impact environnemental, et respecte les limites planétaires. Les citoyens, faute d’un gouvernement volontaire, construisent un droit climatique par l’action contentieuse et la jurisprudence. Faute d’action de votre part, nous pourrons bien voter toutes les lois, nous pourrons bien faire les plus beaux discours, dans une plus grande violence et dans une plus grande injustice encore, ce siècle s’imposera à vous, comme à nous".

Parmi les signataires, on retrouve Aymeric Carron, Sandrine Rousseau, Julien Bayou, Boris Vallaud, Olivier Faure et Clémence Guetté, mais aussi les députés du Rhône Hubert Julien-Laferrière (Génération écologie), Marie-Charlotte Garin (EELV) et Gabriel Amard (LFI).