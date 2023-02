Le député du Rhône Hubert Julien-Laferrière manipulé par un lobbyiste de l'affaire M'Barki

Le journaliste Rachid M'Barki a été écarté par BFM-TV après des soupçons d'ingérences et d'influence étrangère. Il aurait, pour le compte d'un lobby israélien spécialiste de la désinformation à l'échelle mondiale, diffusé à l'antenne des reportages non-vérifiés.

Ce mardi, Mediapart révèle qu'un parlementaire français a aussi été manipulé par l'un des acteurs de l'affaire M'Barki. Il s'agit d'Hubert Julien-Laferrière, député du Rhône.

L'élu anciennement macroniste et aujourd'hui chez Génération Ecologie a ainsi fait la promotion à l'Assemblée nationale d'Emile Parfait Simb, un homme d'affaire camerounais qui se retrouve aujourd'hui accusé de fraude massive aux cryptomonnaies. C'est le lobbyiste Jean-Pierre Duthion qui a convaincu Hubert Julien-Laferrière d'évoquer son nom à la tribune le 23 février 2022. Ce qui lui a permis ensuite de se servir de cette prise de parole filmée pour en faire une vidéo promotionnelle du présumé escroc africain.

Hubert Julien-Laferrière était allé jusqu'à demander à l'Etat français un soutien des initiatives de ce dernier, qui, selon lui, contribuaient "à l'éradication de la pauvreté" en Afrique grâce à ses cryptomonnaies.

L'ancien maire du 9e arrondissement de Lyon a reconnu s'être fait piégé et déclare n'avoir perçu aucune contrepartie financière pour ce travail de promotion. Il a indiqué à Mediapart que Jean-Pierre Duthion l'avait approché deux mois avant sa prise de parole et qu'il s'était présenté comme un journaliste.

Une affaire plus grave ?

Mais nos confrères ne se sont pas arrêtés à ce démenti. Ils révèlent que les échanges ont perduré entre les deux hommes. Et que Jean-Pierre Duthion s'est félicité auprès de proches d'avoir noué ce lien avec Hubert Julien-Laferrière, d'autant qu'il avait intégré le bureau exécutif de l’Assemblée national pour représenter les écologistes à la commission des affaires étrangères. Duthion et Julien-Laferrière ont d'ailleurs déjeuné et dîné ensemble l'automne dernier dans des palaces parisiens. Des repas parfois offerts au député.

Enfin, Jean-Pierre Duthion se vanterait dans Paris d'avoir contribué financièrement à la campagne victorieuse des élections législatives de juin dernier d'Hubert Julien-Laferrière. Ce que l'intéressé dément. Et aurait souhaité lui présenter un éditeur pour un projet de livre du député sur la politique étrangère d'Emmanuel Macron.

Le poisson était donc ferré. Mais l'affaire M'Barki a visiblement refroidi totalement le parlementaire lyonnais qui jure avoir depuis coupé les ponts avec le lobbyiste. "J'ai un peu déconné", analyse-t-il.