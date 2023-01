Une exposition consacrée à la Russie sème le trouble dans une bibliothèque lyonnaise

Cette exposition est signée Jérôme Forêt, un photographe d'origine russe qui a voulu rendre hommage à "la mère-patrie". "Quelle émotion quand en juillet 2012, j'ai foulé pour la première fois les pavés de la Place Rouge de Moscou", se souvient l'auteur dans la note accompagnant l'exposition.

Mais pour de nombreux usagers de la bibliothèque, cette expo semble malvenue compte-tenu du contexte actuel. "A l'heure où l'Ukraine combat un mal dévorant au nom de la liberté et de la justice, il est inacceptable et dangereux de faire l'éloge d'un pays qui menace le monde entier d'une guerre nucléaire", nous a notamment confié une habituée.

Selon l'employée présente sur place, l'événement était prévu depuis un an et demi et ne pouvait pas être annulé.

L'exposition La Russie à travers mon regard est programmée jusqu'au 18 février.