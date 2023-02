Lyon : la députée Marie-Charlotte Garin "trop saoulée" de recevoir une carte de voeux de la Manif pour Tous

La Manif pour Tous a visiblement du temps et de l'argent pour transformer l'exercice en trollage d'élus opposés à leurs idées.

Dans une vidéo, la députée EELV du Rhône Marie-Charlotte Garin a indiqué avoir reçu une carte de voeux de la part des célèbres opposants au mariage pour tous.

"Elle n'est pas belle cette carte de voeux", réagit-elle en découvrant le logo de la Manif pour Tous.

Signé de Ludivine de la Rochère, le texte adressé à la parlementaire écologiste lyonnaise lui souhaite simplement une bonne année. Mais se félicite aussi de fêter ses 10 ans d'existence.

"On fête 10 ans d'homophobie légitimée par la Manif pour Tous. Donc en fait on ne dit pas 'merci' et on ne dit pas 'bonne année'", rétorque Marie-Charlotte Garin, qui jette la carte de dépit et se dit "trop saoulée" par cette réception.