Grégory Doucet en garde à vue : la députée PS Sandrine Runel lui apporte son soutien

Sandrine Runel brise le silence ce jeudi. La députée PS du Rhône apporte son soutien au maire écologiste de Lyon, resté neuf heures à répondre aux questions des enquêteurs sur l'affaire des chargés de mission de la Ville. "L’audition hier du Maire de Lyon s’inscrit dans la suite logique de l’enquête, la justice poursuit son travail et nous la laissons avancer sereinement", écrit Sandrine Runel dans un communiqué de presse.

Largement soutenue par les Verts lorsqu'elle était adjointe aux Solidarités lors de l'affaire révélée par LyonMag de son appartement de la Guillotière, Sandrine Runel renvoie l'ascenseur.

La parlementaire socialiste s'en prend même à Pierre Oliver sans le citer, reprochant au maire LR du 2e arrondissement de Lyon d'avoir réclamé la démission de Grégory Doucet : "Parce qu’en France la justice est indépendante, et que chacun doit laisser l’enquête suivre son cours, je dénonce fermement les commentaires et propos qui se répandent depuis hier sur les réseaux sociaux et dans les médias par des opposants politiques qui cherchent à instrumentaliser cette situation à des fins électoralistes. Il est regrettable que des acteurs politiques tentent de jeter le discrédit sur la gestion municipale en exploitant une procédure judiciaire en cours. J’en appelle donc au respect de la procédure et à toute retenue dans les déclarations publiques", conclut Sandrine Runel.