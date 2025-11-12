Social

"La sécurité des agents n’est pas négociable" : blocage annoncé au centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier ce jeudi

Les tensions montent au centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier dans le Nord-Isère.

Le syndicat UFAP UNSa Justice appelle les personnels à un mouvement de blocage de l’établissement, ce jeudi dès 6 heures du matin, pour dénoncer la surpopulation carcérale, les agressions à répétition et le manque chronique de moyens.

Dans un communiqué intitulé "Trop c’est trop", le syndicat déclare que ses alertes et plaintes sont restées sans réponse, et affirme ne plus vouloir "subir".

L’UFAP UNSa Justice dénonce une situation devenue ingérable dans la maison d’arrêt, qui afficherait un taux d’occupation de 231%, "sans douches en cellule". Le syndicat réclame un désencombrement immédiat et un transfert massif de détenus vers d’autres établissements pour "retrouver un semblant de sécurité".

Les représentants syndicaux pointent également une multiplication des agressions contre les surveillants.
Ils exigent le transfert sans délai des détenus agresseurs, estimant que "la sécurité des agents n’est pas négociable".

L’organisation syndicale parle d’un sous-effectif chronique, aggravé par une "gestion approximative".
Elle demande une refonte de l’organigramme pour adapter les effectifs à la réalité du terrain, ainsi qu’un renforcement du dispositif de vidéosurveillance, comparable à celui des établissements voisins.

Face à ce qu’il décrit comme "l’enlisement" du centre pénitentiaire près de Lyon, l’UFAP UNSa Justice exige la présence du directeur interrégional sur place et des engagements concrets sans délai.

Ex Précisions le 12/11/2025 à 17:15
oui-oui a écrit le 12/11/2025 à 17h02

L' État s' occupe de tout sauf de ses tâches régaliennes.

Non l'état ne s'occupe "que" des financiers, d'ailleurs la bourse explose tous les records ces derniers jours...

