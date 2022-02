Est Lyonnais : une votation citoyenne pour l’avenir de l’hôpital Henry Gabrielle

Depuis plusieurs années, l’avenir du site de l’hôpital Henry Gabrielle est menacé de transfert vers l’Est-Lyonnais. D’abord vers Desgenettes, puis aujourd’hui le Vinatier. La population s’est toujours opposée à ce déplacement.

La section d’Oullins du PCF (Parti Communiste Français) a alors décidé de prendre une énième initiative : celle d’une votation citoyenne. Cette mobilisation avait pour objectif de demander l’avis de la population sur la politique menée par les HCL (Hospices Civils de Lyon).

Les résultats de l’enquête sont tombés, et sont plutôt clairs.

Sur le choix de transfert d’Henry Gabrielle : 98,6% des votants se disent contre, soit 1 442 personnes pour 1 463 suffrages exprimés.

Trois personnes ont voté pour et 18 personnes se sont abstenues.

Un résultat avec une majorité donc écrasante de refus de transfert qui traduit la préoccupation des citoyens et leur volonté de conserver l’hôpital Henry Gabrielle.

Dans son communiqué, le PCF alerte les élus de la Métropole, de la commune de Saint-Genis-Laval et de ses voisines "qui ont tout intérêt à connaître et à comprendre les exigences de la population en matière de santé". Pour eux, le choix des HCL s’inscrit dans "une politique de santé nationale de réduction des coûts, de concentration hospitalière, de mutualisation des moyens et d’appauvrissement de l’hôpital public dont les effets sont régulièrement dénoncés par les personnels". Le maintien d’Henry Gabrielle à Saint-Genis-Laval représente une assurance d’accès et de performance.

Pour rappel, un premier transfert d’Henry Gabrielle vers Desgenettes fin 2020 avait été annoncé. Ce projet s’est finalement soldé par un échec, aux vues des nombreuses mobilisations de la part des opposants.