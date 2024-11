Création de nouvelles stations de tram à Lyon : des perturbations en décembre sur les lignes T3, T7 et Rhônexpress

Les lignes T3, T7 et T5 à Décines, Meyzieu et Chassieu s’apprêtent à accueillir de nouvelles stations au début de l’année 2025. C’est la raison pour laquelle des travaux sont menés depuis plusieurs semaines. Ces derniers se poursuivront au mois de décembre avec des perturbations nocturnes sur les lignes T3, T7 et le Rhônexpress.

Les 2, 9 et 10 décembre, la ligne T3 circulera de 20h jusqu’à la fin du service entre Part-Dieu Villette et Vaulx-en-Velin la Soie. Des bus relais desserviront les stations entre Vaulx-en-Velin la Soie et Meyzieu ZI toutes les 15 minutes.

Du côté du T7, la ligne sera interrompue les 2, 9 et 10 décembre de 20h jusqu’à la fin du service. Ce sera également le cas du Rhônexpress où un service de substitution par cars sera proposé.

D’autres travaux sont prévus au mois de janvier.