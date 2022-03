La chaine américaine Hilton revient à Lyon avec un hôtel inédit

Situé au sein du Parc Technologique de Lyon Saint Priest, plus précisément au 160 cours du Troisième Millénaire à Saint Priest, l’hôtel DoubleTree by Hilton se situe à 15 minutes d’Eurexpo Lyon, du Matmut Satdium, du Groupama Stadium et de l’aéroport Lyon-Saint Exupéry.

Ce nouvel établissement, ouvert aux clients depuis le 10 janvier dernier, est distribué sur huit étages et compte 131 chambres, deux suites de 55m² dotées d’une terrasses de 20 et 30m² chacune, un bar à cocktails 160 degrés et un restaurant "le Cocon", dirigé par le chef Minh Dung Tiet, d’origine vietnamienne, formé à l’Institut Paul Bocuse et ancien candidat au Bocuse d’or propose une "cuisine saine, de saison, l’ensemble accompagné d’une large sélection de vins des meilleurs régions de France". Une fois par mois, le Cocon Restaurant ouvre sa carte de Brunchs à 39 euros.

Pour rappel, Hilton s’était retiré de la scène hôtelière lyonnaise en 2015 suite au rachat de l’établissement de la Cité Internationale par Jean-Claude Lavorel, qui avait préféré l’enseigne Marriott.

Opéré par Solanet Gestion hôtelière, le DoubleTree by Hilton Lyon Eurexpo, situé à environ 20 kilomètres du centre-ville de Lyon est aujourd’hui dirigé par Thomas Crochet.

L’hôtel propose également des salons de séminaires "aux équipements technologiques dernier cri", qui sont mis à disposition des entreprises mais aussi des clubs sportifs. Par ailleurs, un Spa ouvrira ses portes cet été.

Les membres du programme fidélité "Hitlon Honors" ont la possibilité de réaliser leur digital check-in en ligne et de choisir la chambre qu’ils souhaitent. À l’aide de l’application Hilton Honors, chaque membre peut effectuer son arrivée sans contact et accède directement à sa chambre.

DoubleTree by Hilton, la marque du groupe hôtelier américain Hilton compte aujourd’hui plus de 500 établissements dans 47 pays dans le monde.

Au total, ce serait deux millions d’euros qui auraient été investis pour la réfection des chambres.