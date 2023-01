Accident mortel à Saint-Priest : la famille revenait d’un mariage

Alors qu’elle revenait d’un mariage, la voiture d’une famille est venue heurter violemment un arbre, à Saint-Priest. La conductrice est décédée, les quatre passagers ont été blessés.

Malgré leurs efforts, les pompiers n’ont pas réussi à réanimer la conductrice de 54 ans, habitant Villeurbanne, rapporte Le Progrès. La passagère de 38 ans, également habitante de Villeurbanne, située derrière la conductrice a dû être désincarcérée et est gravement blessée.

A côté d’elle, à l’arrière, une femme a été transportée à l’hôpital, avec son pronostic vital engagé. Deux autres passagers du véhicule, un Belge et un habitant de Saint-Fons, âgés respectivement de 56 et 52 ans ont subi une commotion et ont également été transportés vers l’hôpital pour réaliser des examens.

Si leurs états n’ont pas permis aux victimes d’être entendues par les forces de l’ordre, selon leurs dires après l’accident, les victimes revenaient d’un mariage.

Les circonstances de l’accident ne sont pas encore connues, mais aucune trace de freinage n’a été remarquée.