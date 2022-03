Le maire de Francheville prend un arrêté pour fermer l’hôtel non sécurisé

Ce jeudi, la municipalité a annoncé qu’elle avait pris un arrêté de fermeture administrative de l’établissement situé au sein de l'ex-hôpital gériatrique Antoine Charial, le plus grand centre d'hébergement d'urgence temporaire de la Métropole de Lyon.

En début de semaine, le maire Michel Rantonnet avait affirmé avoir appris l’ouverture sur ce même site de l’hôtel d’insertion 3 étoiles référencé et commercialisé sur Booking.com. De quoi provoquer la fureur de l’édile qui assure qu’aucune demande d’autorisation de travaux n’a été déposée en mairie concernant l’Hôtel "Le Grand Barnum" et qu’aucune commission départementale de sécurité n’est passée avant de recevoir du public dans les chambres aux décorations tropicales. Le maire de la commune de l’ouest lyonnais déplorait ainsi des "risques graves et immédiats pour la sécurité publique".

Aucun client ne devrait donc venir dormir dans l’hôtel avant la régularisation de la situation par les associations. Sur Booking.com, il est d’ailleurs maintenant impossible de réserver des nuitées sur place.