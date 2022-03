Occupation d’un hôtel d’insertion à Francheville : “Voulait-il qu’on substitue aux occupants actuels des réfugiés plus acceptables à son goût”?

Souvenez-vous, la semaine dernière, le Maire de Francheville Michel Rantonnet signait un arrêté pour la fermeture administrative de l’hôtel “Le grand Barnum”, situé au sein de l'ex-hôpital gériatrique Antoine Charial, le plus grand centre d'hébergement d'urgence temporaire de la Métropole de Lyon.

L’élu s’offusquait du refus des associations sur place de prendre en charge une trentaine de familles réfugiées ukrainiennes par manque de place.

Ce lundi, c’est son opposante politique, Hélène Dromain, Vice-présidente de la Métropole de Lyon chargée de la Coopération européenne et internationale et du Tourisme qui prend la parole. Elle dénonce son “opposition à l’occupation de cet ancien hôpital sous tous les prétextes possibles.” La politique EELV rappelle également dans son communiqué que “l’installation de réfugiés pendant la phase d’inoccupation du bâtiment est une décision du préfet temporaire, et qu’elle ne retarde pas les projets futurs.”

Le maire de Francheville, lui, avance trois arguments à la fermeture administrative du grand Barnum. D’abord, Michel Rantonnet énumère les problèmes d’autorisations administratives, la possible concurrence avec les commerces existants, et le fait qu’il n’était lui-même pas au courant.

Hélène Dromain contre le raisonnement de ce dernier, et explique que la concurrence n’est pas possible sous prétexte que Francheville ne possède plus d’hôtel, ou encore que Michel Rantonnet ait voté pour au projet de schéma de développement du tourisme responsable de la Métropole, en tant qu’exemple vertueux d’insertion professionnelle dans le secteur hôtelier.

La conseillère municipale de Francheville ne mâche pas ses mots : “Dès le début de la crise ukrainienne Michel Rantonnet a voulu faire le buzz en demandant que les réfugiés soient hébergés à Charial sachant pertinemment que le Centre d’Hébergement d’Urgence était complet. Voulait-il qu’on substitue aux occupants actuels des réfugiés plus “acceptables” à son goût ?”

“J’espère que le maire finira par adopter une attitude positive et travaillera enfin avec les occupants du tiers lieu dans l’intérêt général plutôt que d’utiliser ce prétexte pour un énième coût politique comme il les affectionne,” poursuit l’élue. Le groupe écologiste Francheville Respire dénonce également “ces opérations de communication aux détriments des réfugiés et personnes en grande précarité pour lesquelles le maire semble n’avoir aucun égard.”